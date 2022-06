Un Altro Domani: Ines lascerà Angel, ecco perché

Anticipazioni su Ines e Angel di Un altro domani

L’amore extraconiugale sarà ancora al centro delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dopo aver deciso di lasciare la colonia di Rio Muni al fianco del giovane Angel Godoy (Iván Lapadula), Ines Acevedo (Bárbara Oteiza) troncherà infatti la sua relazione “proibita” in seguito ad un dialogo accorato con il figlio Victor (Jon Lopez). Vediamo quindi insieme che cosa succederà…

Un Altro Domani, news: Ventura sospetta che Ines abbia un amante

Tutto partirà quando il potente Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) sospetterà che la moglie Ines possa avere un amante. Inconsapevole che l’uomo che tanto cerca non è altro che il suo contabile, l’imprenditore chiederà proprio ad Angel di stanare chi si è portato a letto la consorte. Ovviamente, il figlio di Patricia (Silvia Acosta) cercherà di prendersi del tempo per ragionare sul da farsi, visto che temerà che Ventura possa arrivare a lui e fargliela pagare, ma la situazione prenderà una piega inaspettata grazie all’intervento non richiesto della madre.

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete infatti già che Patricia crederà erroneamente che l’amante di Ines sia il bibliotecario di una colonia vicina e metterà al corrente Ventura del particolare, inviandogli un foglietto a nome di Angel. Di conseguenza, il povero malcapitato verrà pestato a sangue e ciò porterà Angel e Ines a prendere una sofferta decisione…

Un Altro Domani, spoiler: Angel e Ines vogliono fuggire ma…

Certi che prima o poi Ventura li beccherà e li farà fuori, Angel e Ines si accorderanno per lasciare Rio Muni il più in fretta possibile e si prepareranno a farlo il venerdì successivo. Un imprevisto farà però cambiare radicalmente idea alla donna: Victor infatti parlerà con lei dell’interesse che starà cominciando a sentire per Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e le confesserà in lacrime di temere di trasformarsi in un uomo privo di sentimenti come il padre Ventura.

Tali parole spezzeranno il cuore di Ines, soprattutto quando Victor le chiederà di stargli accanto per evitare che ciò avvenga. In quel caso, la Acevedo capirà che il suo posto è vicino al figlio e troncherà bruscamente con Angel, non presentandosi all’appuntamento per fuggire e comunicandogli (mentendo) in un secondo momento che ha compreso di non averlo mai amato!

Un Altro Domani, trame: Angel si licenzia!

Come reagirà Angel di fronte all’inaspettato rifiuto? Incassato il colpo, l’erede di Patricia non se la sentirà più di andare a lavorare ogni giorno per Ventura, visto che così facendo rischia di incontrare Ines. Senza dare ascolto alle parole della madre, il Godoy junior deciderà dunque di dimettersi dal ruolo di contabile di Velez de Guevara, adducendo come scusa il fatto di aver deciso di tornare a dedicarsi agli studi.

Ventura crederà però alle parole di Angel o il suo repentino licenziamento, col trascorrere degli episodi, si rivelerà un vero e proprio passo falso?