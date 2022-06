Trame Un altro domani: anticipazioni su JULIA e SERGIO

Fiori d’arancio nelle primissime puntate di Un Altro Domani. Anche se lo pianterà in asso il giorno del loro matrimonio con più di cinquecento invitati, l’imbranatissima Julia Maria Infante (Laura Ledesma) sposerà lo stesso il fidanzato Sergio Cuevas (Miguel Brocca) all’inizio della nuova telenovela iberica, in partenza su Canale 5 dal prossimo lunedì.

Un Altro Domani, trame: la confusione di Julia

Le anticipazioni segnalano che la trentenne Julia entrerà in confusione quando scoprirà di essere figlia del misterioso Carlos Cruz e non di Oscar (Manuel Regueiro), il marito della madre Diana (Cristina de Inza). Dato che l’uomo le avrà lasciato in eredità una casa in un vecchio paesello dove è cresciuto insieme alla mamma Carmen Villanueva (Amparo Piñero), la protagonista delle storyline ambientate negli anni ’50, la Infante andrà sul posto, dove avrà modo di ripensare alle ultime decisioni prese nella sua vita e capirà che non vuole sposare Sergio, con cui starà ormai da tanti anni.

Tale consapevolezza sarà raggiunta anche grazie alla vicinanza di Tirso Noguera (Oliver Ruano), l’affascinante gestore dell’albergo del paese di Carlos. Tuttavia, Julia comunicherà a Sergio le sue intenzioni nel peggiore dei modi, ossia lasciandolo per telefono il giorno del matrimonio (e per giunta quando lui sarà già in chiesa con tutti gli invitati). Ciò getterà quindi le basi per una svolta sorprendente…

Un Altro Domani, news: Sergio scompare ma…

Eh sì: in seguito ad un confronto con Julia, Sergio si addentrerà da solo nel bosco e farà perdere le sue tracce per diversi giorni. A quel punto, constatando che la Infante è davvero disperata per avere messo l’ex fidanzato in pericolo, Tirso si metterà sulle tracce di Cuevas e, fortunatamente, riuscirà a ritrovarlo. In preda ai sensi di colpa, Julia tenterà quindi un ulteriore chiarimento con Sergio e farà nuovamente l’amore con lui (al culmine di una serata romantica dove ripercorreranno gli alti e bassi della loro storia).

Il mattino successivo, ammettendo di aver compreso tutti gli errori fatti, Sergio si dirà dunque disposto a riprovarci e chiederà a Julia se lei voglia sposarlo quel giorno stesso senza nessun invitato. Parole che faranno centro nel cuore della donna, dato che accetterà la proposta a chiederà a Tirso e all’altra paesana Elena Prieto (Aida de la Cruz) di diventare i loro testimoni di nozze!

Un Altro Domani, spoiler: Julia e Sergio si sposano!!!

Anche se vorrebbe rifiutare l’incarico, perché in fondo starà cominciando a provare dei sentimenti per lei, alla fine Tirso accetterà di fare da testimone a Julia e la accompagnerà all’altare (che verrà allestito in un luogo aperto, dove presenzieranno soltanto lui, Elena e l’officiante). Nel giro di pochi secondi, la protagonista diventerà dunque a tutti gli effetti la moglie di Sergio e si preparerà a costruire un futuro con lui, a patto che non sia in Canada (come lo sposo aveva inizialmente previsto a sua insaputa).

Saranno delle vere e proprie nozze “last minute” in cui però salterà presto fuori l’inganno: Sergio dirà infatti a Julia di non aver informato nessuno del fatto che si sono sposati ma, stranamente, manterrà un contatto telefonico via sms con la “suocera” Diana all’insaputa della neo-moglie. Per quale motivo?