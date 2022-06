Un Altro Domani: Julia, tanti problemi in arrivo! Di chi è davvero il mobilificio?

Spoiler su Julia Maria Infante di Un altro domani

Nelle prossime settimane di programmazione di Un Altro Domani, la protagonista della storia moderna Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si troverà a dover affrontare una serie di imprevisti. E tutto ovviamente avrà a che fare con l’apertura dell’antico atelier di mobili che fu della nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero).

Un Altro Domani, news: Julia pronta ad aprire il negozio

Già sapete che la storyline prenderà il via nel momento in cui Sergio Cuevas (Miguel Brocca) chiederà il divorzio a Julia. Seppur sorpresa, perché in fondo si saranno sposati da meno di una settimana, la Infante si concentrerà sull’inaugurazione del mobilificio, che potrà portare avanti grazie ad un prestito che le concederà la madre Diana (Cristina de Inza).

Tuttavia, Julia non potrà dormire sonni tranquilli, in primis perché Diana si farà promettere che chiuderà l’attività commerciale qualora non dovesse fruttare entro tre mesi. Per via di questo vincolo, la Infante cercherà quindi di affrettare gli eventi e deciderà di assumere tra i dipendenti anche Elena Prieto (Aida de la Cruz) e i giovani Maria (Kenai White), Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Mario García). A darle manforte ci sarà poi anche Tirso (Oliver Ruano), a cui Julia vorrà regalare il primo mobile che verrà prodotto nel corso del suo nuovo lavoro.

Un Altro Domani, spoiler: Julia scopre che il mobilificio non è suo

Ad ogni modo, non tarderà ad arrivare un primo problema: quando ormai mancheranno poche ore all’apertura del negozio, Julia scoprirà che non può più inaugurarlo perché lo spazio sul quale sorge non è di sua proprietà, nonostante sia all’interno del cortile della casa ereditata dal vero padre Carlos Cruz. Come se non bastasse, qualcuno lascerà in oltre nel giardino un messaggio intimidatorio, promettendole che non aprirà mai l’attività.

Disperata, la ragazza cercherà dunque di trovare una soluzione, ma dovrà prima scoprire chi sia il misterioso proprietario. Quando nessuno saprà indicarle il nome, Julia non avrà quindi altra scelta se non quella di annullare per il momento l’apertura del mobilificio ed avvierà con Tirso della “chiacchierate amichevoli” con i più anziani del paesello per scoprire se loro sappiano qualcosa sul fantomatico padrone. Nessuno saprà però darle la risposta che vuole, almeno finché non ci sarà un vero e proprio colpo di scena…

Un Altro Domani, trame: ecco chi è il proprietario del mobilificio!

Grazie alle conoscenze di mamma Diana, Julia avrà la certezza del fatto che il proprietario è il vecchio e burbero Mario Sasi (Chema Adeva), che soltanto qualche settimana prima aveva cercato di comprare da lei e Sergio la casa che apparteneva a Carlos e Carmen. Una notizia che lascerà attonita la Infante, visto che qualche ora prima si era recata da Mario per chiedergli se sapesse qualcosa sull’appartenenza del mobilificio, non ottenendo ovviamente alcun tipo di spiegazione.

Su tutte le furie, la Infante andrà così dal Sasi Senior e gli chiederà spiegazioni circa il suo atteggiamento, ma andrà incontro ad un sonoro due di picche. L’uomo le chiederà infatti di lasciare il mobilificio, rivendicando la sua proprietà. Come andrà a finire?