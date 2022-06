Trame Un altro domani: anticipazioni su Sergio e Julia

I telespettatori italiani di Un Altro Domani stanno cominciando ad abituarsi alle rocambolesche “complicazioni sentimentali” di Julia Maria Infante (Laura Ledesma). Nonostante le incertezze mostrate, la protagonista della nuova telenovela iberica deciderà infatti di sposare il fidanzato Sergio Cuevas (Miguel Brocca), ma il matrimonio non durerà nemmeno una settimana. Ragione che spingerà l’uomo a chiedere il divorzio in tempi record…

Leggi anche: Un altro domani, anticipazioni puntata di mercoledì 15 giugno 2022

Un Altro Domani, trame: Julia scopre che Sergio l’ha ingannata

Le anticipazioni segnalano che tutto si innescherà quando Julia troverà tra le cose di Sergio la fattura di un albergo nel quale ha soggiornato proprio nei giorni in cui, in teoria, si era perso nel bosco del paesello (ciò dopo che lei l’aveva lasciato il giorno delle loro prime nozze). Sotto shock per essere stata ingannata in quel modo, la Infante non vorrà più saperne del marito e gli chiederà di andarsene.

Da un lato la decisione di Julia non piacerà affatto alla madre Diana (Cristina de Inza), dall’altra la ragazza troverà un forte appoggio in Elena Prieto (Aida de la Cruz) e Tirso Noguera (Oliver Ruano), che riterranno giusta la fine del rapporto con il bugiardo Sergio, il quale si difenderà a più riprese dicendo di avere agito così soltanto perché aveva paura di perderla ed era disposto a tutto pur di averla al suo fianco!

Un Altro Domani, news: Julia vuole riaprire l’atelier di mobili di nonna Carmen

Fatto sta che, dopo questa ennesima sventura, Julia non vorrà più mettere piede a Madrid e consegnerà a Diana le sue personali dimissioni. A quel punto, la ragazza dovrà trovarsi una nuova occupazione e penserà di rimettere in sesto il vecchio atelier di mobili gestito per tanti anni dalla nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero). Tuttavia, dati i vecchi macchinari, Julia avrà bisogno di tanto denaro per poter riaprire l’atelier e, visto che diverse banche rifiuteranno un prestito e lei non vorrà saperne di rimettersi nelle mani di Sergio, alla fine la Infante dovrà accettare un prestito dalla madre.

In ogni caso, vi anticipiamo che, prima di darle i soldi, Diana porrà a Julia una condizione, ossia che tornerà a lavorare per lei, rinunciando anche alla casa ereditata dal padre Carlos, qualora il nuovo negozio non dovesse fruttare entro tre mesi (cosa di cui la donna sarà convinta).

Un Altro Domani, spoiler: Sergio chiede il divorzio a Julia

Come se non bastasse, una volta sancito l’accordo con Diana, Julia riceverà anche la richiesta di divorzio da parte di Sergio. Seppure a malincuore, perché in fondo non aveva mai riflettuto sul futuro del suo matrimonio in quanto immersa nella riapertura dell’atelier, la Infante accetterà l’accordo del marito, il quale le chiederà di restare amici e si impegnerà nell’aiutarla a riparare i vecchi macchinari di nonna Carmen.

Un atteggiamento, quello del Cuevas, che non convincerà né Elena, né Tirso, certi che Sergio stia cercando di manipolare nuovamente Julia per convincerla a ritornare insieme a lui. I due amici avranno ragione oppure il “maritino” non starà agendo per un secondo fine ma per semplice affetto?