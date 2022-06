Trame Un altro domani: anticipazioni su Victor e Carmen

Nel corso dei 255 episodi che compongono la telenovela Un Altro Domani, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il giovane ribelle Víctor Vélez de Guevara (Jon López). Residente nella Guinea degli anni ’50, il ragazzo interagirà parecchio con la protagonista Carmen Villanueva (Amparo Piñero)…

Un Altro Domani, news: Victor e il difficile rapporto con il padre Ventura

Come prima cosa, è bene chiarire che Victor sarà il figlio di Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia), l’uomo più potente della colonia spagnola di Rio Muni, e della bibliotecaria Ines Acevedo (Bárbara Oteiza). Le anticipazioni segnalano che il giovane avrà un rapporto conflittuale con il padre, il quale – a causa dei suoi continui eccessi – preferirà avvalersi sul lavoro della vicinanza del contabile Angel Godoy (Iván Lapadula).

Inconsapevole del fatto che in realtà Angel è l’amante segreto della moglie Ines, Ventura consiglierà più volte al figlio di prendere il sottoposto come un’esempio da seguire, ma Victor si rifiuterà di procedere in tal senso e continuerà a darsi alla pazza gioia, arrivando addirittura ad avviare una relazione clandestina con la moglie del suo datore di lavoro!

Un Altro Domani, trame: Francisco vuole che Carmen sposi Victor

Col trascorrere degli episodi, le vicende dei Vélez de Guevara andranno quindi ad intersecarsi con quelle dei Villanueva. Nello specifico, tutto partirà quando emergerà che Francisco (Sebastián Haro), il padre di Carmen, ha chiesto un prestito a Ventura per mandare avanti la sua fabbrica, che però non potrà restituirgli nei tempi prestabiliti.

Per paura di eventuali ritorsioni, Francisco dovrà quindi studiare un’alternativa per non innescare l’ira di Vélez de Guevara e, nel bel mezzo di un dialogo con l’amante e dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), ventilerà l’ipotesi di far sì che Carmen sposi Victor per mettere la parola fine a tutte le possibili rappresaglie di Ventura.

Tuttavia, innescare questo piano sarà più difficile del previsto, dato che Carmen sarà appena arrivata in Africa dalla Spagna e farà davvero fatica ad adeguarsi alle regole razziste della colonia (dove i signori tratteranno le persone di colore come degli schiavi negando loro anche le cure mediche).

Un Altro Domani, spoiler: Patricia spinge Victor a corteggiare Carmen!

Tutto ciò a quali risvolti porterà? In tal senso, a metterci lo zampino penserà la “cattivona” Patricia. Appena scoprirà che è stato licenziato e picchiato dal suo capo per via della tresca avviata con la moglie, la Godoy farà in modo di agganciare Victor e gli farà presente che è più conveniente per lui allacciare una relazione con Carmen.

Dato che la donna gli rifilerà una serie di bugie, sottolineando che la Villanueva non ha mai smesso di parlare di lui dal giorno che l’ha conosciuto, Victor valuterà seriamente tale ipotesi ed accetterà di partecipare ad una festa organizzata dalla Godoy, dove ovviamente non perderà occasione per dare il via al suo corteggiamento verso Carmen.

Ma la macchinazione messa in moto da Patricia porterà effettivamente a dei risultati? In realtà, Carmen non sembrerà più di tanto interessata a Victor. O per lo meno lo sarà in misura minore rispetto a ciò che sentirà per Kiros Nsue (Iván Mendes), uno degli operai/schiavi neri di papà Francisco…