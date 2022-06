Un altro domani: chi è Aida de la Cruz, che interpreta Elena Prieto

Un altro domani: notizie sull’interprete di Elena Prieto (Aida de la Cruz)

Da qualche settimana su Canale 5 sta andando in onda la nuova soap opera Un altro Domani, conosciuta in patria con il nome di Dos Vidas. Tra i personaggi di spicco della telenovela impossibile non nominare Elena Prieto, la simpatica vicina di casa di Julia Infante che aiuterà la ragazza a fare chiarezza sul proprio passato. A prestare il volto a Elena è l’attrice spagnola Aida de la Cruz.

Volto molto familiare al pubblico iberico, la de la Cruz è tra le interpreti più versatili nel suo Paese grazie ai numerosi ruoli interpretati nel corso della sua lunga avventura da artista. Formatasi localmente in alcune compagnie teatrali, tra i suoi primi passi professionali c’è il film tv del 2002 Nines russes, dove è presente nel ruolo di Maria. L’anno seguente è nella serie Los Serrano, mentre nel 2004 interpreta Agata nel lungometraggio Iris.

Vita e carriera di Aida de la Cruz (Elena in Un altro domani)

La notorietà ottenuta grazie a queste interpretazioni consente ad Aida di farsi strada nel mondo dello spettacolo, che anche negli anni successivi offre all’attrice numerose opportunità lavorative. E così, nel 2009 è Andrea nella serie tv cult Fisica o Chimica, ruolo che la porta a varcare per la prima volta i confini nazionali. Il successo internazionale vero e proprio arriva però dopo qualche anno, quando nella fortunata soap opera Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo) si fa conoscere al grande pubblico nel ruolo di Candela Mendizabal, consorte di Tristan prima e di Severo poi.

A seguito della morte del suo personaggio, le apparizioni televisive di Aida si sono diradate per un po’ fino a quando, nel 2021, viene scelta da RTVE per dare vita a Elena Prieto nella nuova telenovela Dos Vidas, nella quale è presente dall’inizio fino alla chiusura, avvenuta nei primi mesi di quest’anno.