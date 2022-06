Un altro domani: chi è Sebastian Haro, che interpreta Francisco Villanueva

Un altro domani: notizie sull’attore che interpreta Francisco (Sebastian Haro)

Direttamente da Un altro domani, la soap opera spagnola di Canale 5, oggi conosciamo nel dettaglio Sebastian Haro, che nella telenovela iberica presta il volto a Francisco Villanueva, uomo dal carattere schivo e severo nonché padre biologico della protagonista Carmen.

Interprete poliedrico e dalle mille sfaccettature, Haro nasce a Dilàr, nel sud della Spagna, il 1º settembre del 1964. Indirizzato in un primo momento dal padre allo studio dell’elettronica e della meccanica, dopo alcuni litigi (a causa dell’opposizione del genitore riguardo alla volontà di entrare nel mondo dello spettacolo) Sebastian riesce a ottenere il beneplacito della famiglia alla sua intenzione di diventare attore, iscrivendosi all’Istituto Teatrale di Siviglia dove, nel 1983 a soli 19 anni, si diploma cominciando immediatamente una proficua collaborazione con diversi illustri registi spagnoli.

La carriera di Sebastian Haro

A seguito della licenza, non mancano per il giovane attore in erba le scritture, spesso in ruoli minori, in diverse produzioni di successo, grazie alle quali acquisisce un notevole bagaglio d’esperienza davanti alla macchina da presa.

Attivo principalmente al cinema (presenziando anche nella pellicola Il labirinto del fauno diretta dal premio Oscar Guillermo del Toro), non mancano per Sebastian Haro apparizioni di primo piano sul piccolo schermo, come quella nella fiction Grand Hotel, dove lo vediamo nel ruolo del colonnello Santa Ignacia, o nella telenovela Il segreto, che gli permette di varcare i confini nazionali grazie al personaggio di Don Melchionda Aliaga. Situazione analoga con Un altro domani, produzione originale di RTVE che vede proprio in Sebastian Haro uno dei protagonisti.

Non solo set per l’attore, che lontano dai riflettori è un uomo molto disponibile e alla mano, benché molto discreto riguardo alla sua vita privata: si sa solamente dell’esistenza di una figlia, Andrea, anch’ella attrice.