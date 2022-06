Un altro domani: chi è Silvia Acosta, che interpreta Patricia Godoy

Notizie su Silvia Acosta, Patricia in Un altro domani

In ogni soap opera che si rispetti non può mancare un villain di tutto rispetto, il temutissimo antagonista pronto a tutto pur di mettere i bastoni fra le ruote ai protagonisti. Anche nella nuova telenovela di Canale 5 Un altro domani non manca questo fondamentale ruolo, ricoperto dalla perfida quanto potente Patricia Godoy (moglie di don Francisco Villanueva, stimato imprenditore locale nonché padre di Carmen).

A prestare il volto a donna Patricia è l’attrice spagnola Silvia Acosta, nata a Siviglia, nella regione dell’Andalusia, nel 1988. In principio attiva principalmente nel campo della danza, in particolare quella contemporanea, la Acosta affianca ben presto alla passione per il ballo quella per la recitazione, frequentando altresì corsi di inglese e di violìno.

La carriera di Silvia Acosta

L’ottima formazione conseguita grazie allo studio presso le migliori accademie del paese le permette di emergere in tutti i settori artistici, dalla danza alla musica, passando per la recitazione teatrale e cinematografica, che diventerà con il passare del tempo la sua principale occupazione.

L’esordio sul piccolo schermo arriva nel 2010, nella serie tv Arrayàn, a cui seguono negli anni successivi diverse interpretazioni in piccole e medie produzioni nazionali. La svolta professionale di Silvia si concretizza sei anni dopo, nel 2016, nella produzione RTVE Centro Medico, che le permette di ottenere una grande visibilità in patria. Successivamente l’attrice appare nella fiction Entreolivos nel ruolo di Adriana, nel lungometraggio Una vez mas e soprattutto nella fortunata serie televisiva Élite, prodotta dal colosso statunitense Netflix.

Diventata ormai un volto conosciuto sia in Spagna che nel resto del mondo, l’attrice torna a varcare i confini nazionali nel 2022 grazie alla soap opera di La 1 Dos Vidas, che, in onda anche in Italia con il titolo di Un altro domani, regala all’attrice andalusa ulteriore notorietà nel nostro Paese.