UN ALTRO DOMANI CAST, personaggi e interpreti. Gli attori e le attrici della soap

Novità estiva del palinsesto di Canale 5, Un altro domani è una telenovela spagnola che in patria è andata avanti per un’unica stagione di 255 puntate (terminata a febbraio 2022) e che gioca su una doppia narrazione tra due piani temporali: il primo ci fa restare in epoca odierna (e vede protagonista il personaggio di Julia Maria Infante, interpretato da Laura Ledesma) e il secondo nella Guinea Spagnola degli anni ’50 (con Carmen Villanueva come personaggio principale, interpretata da Amparo Piñero).

Nonostante una parte della serie sia ambientata in tempi non moderni, vedendola vi accorgerete che Dos Vidas (questo il titolo originale di Un altro domani) tratta tematiche davvero al passo con i nostri tempi (una per tutte: l’integrazione razziale). Vediamo dunque quali sono gli attori del cast principale, ricordandovi che alcuni di loro li conosceremo non dall’inizio ma col passare delle puntate.

Amparo Piñero (Carmen Villanueva)

Laura Ledesma (Julia Maria Infante)

Cristina de Inza (Diana Lou Acosta)

Sebastián Haro (Francisco Villanueva)

Silvia Acosta (Patricia Godoy)

Oliver Ruano (Tirso Noguera)

Aida de la Cruz (Elena Prieto)

Ivan Mendes (Kiros Nsue)

Miguel Brocca (Sergio Cuevas Guzman)

Jon Lopez (Victor Velez de Guevara Acevedo)

Barbara Oteiza (Ines Acevedo)

Ivan Lapadula (Angel Godoy)

Mar Vidal (Agustina)

Chema Adeva (Mario Sasi Alonso)

Alex Mola (Erik Noguera)

Esperanza Guardado (Linda Grisel)

Iago Garcia (Ventura Velez de Guevara)

Mario Garcia (Samuel Ribero)

Malcolm Treviño-Sittè (Dayo)

Borè Buika (Mabalè)

Thomas King (Heko)

Elena Gallardo (Alicia Utanares)

Gloria Camila Ortega (Cloe)

Monica Miranda (Olga)

Edith Martínez Val (Enoa)

Kenai White (Maria Naranjo Prieto / Dani Naranjo Prieto)

Juanlu Gonzalez (Leo Lozano Aguilera)

Celia Sastre (Manu)

Adrian Exposito (Faustino Medina)

