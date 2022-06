Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022

Sfumata l’occasione propizia per eseguire le richieste dei camorristi, Raffaele ha un crollo e si rifugia nell’abbraccio consolatorio di Elvira, ma qualcuno potrebbe vederlo. Nel tentativo di recuperare con Rossella, Riccardo prende una decisione difficile.

Raffaele si vede costretto a mentire a Diego ed è sempre più tormentato. Nicotera si troverà davanti a un dilemma che lo metterà a dura prova. La decisione presa da Riccardo riguardo la vendita della proprietà ricevuta in eredità avrà delle ricadute sia su Virginia che su Rossella, ma la ragazza non sembra ancora pronta a fidarsi nuovamente del bel dottore. L’arrivo improvviso di Espedito metterà nei guai Speranza e soprattutto il povero Samuel.

Un posto al sole, spoiler: Michele prende una decisione che spiazza Silvia

Diego, temendo che Raffaele possa avere una sbandata per Elvira, cercherà di favorire il riavvicinamento tra lui ed Ornella. Niko riceve la lettera di Tregara da Eugenio: che farà con Clara? Silvia torna da Bari giusto in tempo per raccogliere lo sfogo di Rossella, ancora indecisa se dare o meno una seconda possibilità a Riccardo. Guido sorprende Mariella e Samuel mezzi nudi in casa, ma il problema vero sarà arginare Espedito.

Michele prende una decisione che coglie alla sprovvista Silvia. Mentre Riccardo cerca di accorciare le distanze con Rossella, la ragazza si ritroverà ad affrontare Virginia in una sfida senza esclusione di colpi. Dopo aver ricevuto la lettera del padre, Clara vivrà un momento di profonda crisi mentre Raffaele sembra ormai finito in un incubo da cui non riesce ad uscire.

Infastidita dalla vicinanza lavorativa tra Marina e Roberto, Lara farà di tutto per “marcare il territorio” e intromettersi nel loro rapporto suscitando il nervosismo della giordano. Rossella e Riccardo sembrano proiettati verso un nuovo inizio della loro storia d’amore ma qualcuno assisterà con sofferenza alla loro ritrovata unione. Niko dovrà gestire l’ansia crescente di Renato per l’imminente vacanza estiva di Jimmy con Micaela.