Un posto al sole, anticipazioni 30 giugno: Chiara, Nunzio e la fuga, non va tutto come previsto?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 30 giugno 2022

Giovedì 30 giugno 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone qualcosa di “pericoloso” e un inaspettato alleato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Chiara intende concretizzare la sua fuga all’estero e cerca di convincere Nunzio ad aiutarla, ma non tutto andrà secondo le previsioni.

Jimmy sta cercando di raggiungere Cristina, ma finisce per perdersi in un quartiere che non conosce. Fino ad affrontare una situazione potenzialmente pericolosa.

Clara trova in Alberto un inatteso alleato.

Mariella aiuta Speranza a riappacificarsi con Samuel, venendo incontro a una “particolare” richiesta del giovane aiuto-chef…