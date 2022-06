Un posto al sole: Clara, c’è posta per te! Anticipazioni

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Clara Curcio

È da un po’ di tempo che il personaggio di Clara Curcio (Imma Pirone) non è propriamente al centro della scena di Un posto al sole, ma pare proprio che ora le cose siano destinate a cambiare. Che la ragazza si ritrovi in qualche modo coinvolta nella maxi-trama in cui figura anche suo padre Mariano Tregara (Lello Giulivo)?

Le ultime voci di corridoio descrivono per il futuro una Clara molto diversa dalla “dolce Cenerentola” a cui siamo abituati a pensare, con un “taglio al passato” piuttosto netto. Quali settori della vita della giovane potrebbero essere interessati da questo cambiamento? Probabilmente tutti, si parla di novità in ambito personale e soprattutto professionale: i rumor parlano infatti di un’attività che è sempre stata gestita in solitaria e che in futuro dovrebbe vedere invece il coinvolgimento della Curcio.

Un posto al sole spoiler: Clara riceve una lettera di suo padre Mariano Tregara

Di cosa si tratterà? In attesa di scoprirlo, c’è però una situazione che rappresenta ancora un nervo scoperto per la nostra Clara ed è l’aspetto che più verrà alla ribalta nelle prossime puntate.

Il boss Tregara è infatti deciso a riavere un contatto con la figlia e quindi tra pochi episodi vedremo una lettera a suo nome che giungerà nelle mani di Niko (Luca Turco): quale sarà di preciso il messaggio contenuto nella missiva? Di certo c’è che Clara, ricevendo la lettera, non reagirà benissimo…