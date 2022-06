Trame Un posto al sole: anticipazioni su Cristina e Jimmy

Sono tanti i fan di Un posto al sole che apprezzano la nuova generazione della soap e in particolare amano Jimmy, il simpaticissimo bimbo interpretato dal talentuoso Gennaro De Simone. Nei prossimi giorni, il piccolo perderà un po’ della sua consueta verve perché si ritroverà ad avere a che fare di nuovo con il suo punto debole… e inizialmente ne resterà spiazzato in negativo!

Come già sappiamo, il tallone d’Achille di Jimmy è Cristina Ferri (Camilla Cossu), verso la quale il bambino prova un profondo sentimento già da un bel po’. Sarà l’amore contrastato del domani di Upas? Pensando al presente, stavolta Cristina sarà più nervosa del solito e questo potrebbe portare a un atteggiamento negativo verso il giovanissimo figlio di Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante)…

Spoiler Un posto al sole: Cristina e Jimmy, pace fatta!

Quando infatti Cristina arriverà per una delle consuete brevi visite al padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), rimarrà quanto meno infastidita dalla presenza in casa dell'”estranea” Lara Martinelli (Chiara Conti) e finirà per trattare freddamente il povero quanto ignaro Jimmy, che cadrà nello sconforto!

A quel punto, interverrà mamma Micaela con degli strampalati consigli che – neanche a dirlo – si riveleranno inefficaci. Saranno migliori quelli della zia Serena (Miriam Candurro), che porteranno Jimmy a recuperare la situazione con la spontaneità che lo contraddistingue: il bambino irromperà dunque in casa di Roberto e chiederà a Cristina di passare con lui una giornata al mare.

Pace fatta tra i due baby-personaggi? Pare proprio di sì. Godiamoci insomma questa parentesi di tenera leggerezza in casa Ferri, perché – fidatevi! – con lo scorrere delle puntate e delle settimane estive le cose prenderanno una piega decisamente più complicata. E noi, come sempre, ne parleremo al momento giusto…