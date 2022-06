Trame Un posto al sole: anticipazioni su Diego Giordano

Nonostante da qualche mese l’attore storico Francesco Vitiello sia stato reinserito nella sigla di Un posto al sole, è ormai da diverso tempo che il suo Diego Giordano non prende parte a storyline di punta. Le cose però stanno decisamente per cambiare, visto che a breve il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) si ritroverà coinvolto suo malgrado nelle trame del padre, rischiando anche parecchio nelle puntate in onda tra qualche giorno.

Occhio alle anticipazioni di Upas, che recitano così: “Gravato dalla minaccia che incombe sulla sua famiglia, Raffaele, sempre più sotto pressione, riceverà un nuovo e agghiacciante avvertimento da parte di Lello Valsano“. E l’avvertimento, da quel che si è capito, vedrà protagonista proprio Diego: “stranamente” il giovane farà un incidente e a questo punto è fin troppo facile immaginare che l’evento non sia casuale!

Spoiler Un posto al sole: Raffaele sempre più nei guai e…

Il brutto spavento basterà a convincere Raffaele a collaborare con Valsano? Quel che è certo è che, come già sapete, il nostro protagonista avrà bisogno di sfogarsi e – neanche a dirlo – prestissimo comincerà a confidarsi con Elvira Tomei (Giusi Cataldo), con la quale già c’era stato un “avvicinamento” che il simpatico portiere era riuscito a chiudere prima che diventasse troppo importante.

Ma ora il peso del ricatto sarà più forte di tutto e Raffaele avrà più che mai la necessità di parlare con qualcuno che non appartenga alla sua famiglia. Ciò farà sì che l’uomo riprenda a vedere Elvira e sarà proprio questo il secondo motivo che vedrà il figlio al centro della scena: finora mai nessuno si era accorto dell’amicizia tra Raffaele e la mamma di Samuel… ma se fosse proprio Diego a “beccare” i due insieme?

Insomma, sembra proprio che Raffaele – con il suo ostinato silenzio in famiglia – sia destinato ad amplificare all’ennesima potenza i guai che già lo attanagliano. E non è finita qui, perché questa complessa vicenda di malavita porterà nel tempo degli sviluppi al momento inimmaginabili (come ha fatto capire di recente anche l’attrice Ilenia Lazzarin via social). Del resto, ve lo diciamo sin da tempi non sospetti che questa sarebbe stata una lunga estate calda…