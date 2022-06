Trame Un posto al sole: anticipazioni su Chiara e Nunzio

Ormai diverse settimane fa, a Un posto al sole, il ricatto subito da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara Martinelli (Chiara Conti) ha portato Chiara a dover confessare alla polizia di essere stata lei alla guida dell’auto nell’incidente che ha visto morire suo padre Giancarlo. Da quel momento, la storia della giovane Petrone ha avuto una pausa, ma – anche guardando i social – era chiaro che la vicenda non sarebbe finita così.

In futuro, Chiara dovrà affrontare un processo e ciò rappresenta per lei un gigantesco punto interrogativo, perché allo stato attuale sembra probabile che la ragazza dovrà farsi un bel po’ di carcere. Andrà davvero a finire così? Al momento non si sa, ma quel che è certo è che la nostra protagonista sembra pronta già da ora all’eventualità che la sua vita cambierà in negativo.

Spoiler Un posto al sole: Chiara lascia Nunzio

Dunque, rivedremo Chiara tra poche puntate ma subito ci accorgeremo che le sue intenzioni saranno in grado di ferire molto qualcuno… e quel qualcuno è Nunzio (Vladimir Randazzo)!

La Petrone infatti, spinta anche da un discorso fattole da Katia Cammarota (Stefania De Francesco), deciderà di lasciare Nunzio pur di “liberarlo” dai problemi che ci saranno nei mesi successivi, ma il giovane non si rassegnerà facilmente…

Le decisioni di Chiara, comunque, non si fermano qui e presto ad esserne coinvolto sarà Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), che dall’imprenditrice si vedrà assegnare un incarico prestigioso…