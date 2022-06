Un posto al sole: Jimmy, cosa non si fa per Cristina! / Alberto aiuta Clara ma…

Anticipazioni su Jimmy, Alberto e Clara di Un posto al sole

Di certo c’è che a Un posto al sole è nato un “piccolo grande amore”, quello tra Jimmy (Gennaro De Simone) e Cristina (Camilla Cossu). Un sentimento che però non è facile da gestire, vista la lontananza che divide i due ragazzini. Dunque il figlio di Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante) cercherà prestissimo di annullare le distanze con la sua bella, ma si troverà probabilmente invischiato in una brutta avventura…

Eh sì: le anticipazioni ci dicono che il nostro Jimmy, “dopo essersi smarrito in un quartiere che non conosce, dovrà affrontare una situazione potenzialmente pericolosa“. Ma del resto, cosa non si farebbe per amore? Comunque sia, ci sono poche informazioni su questa storyline, che per fortuna andrà in onda prestissimo: sarà una delle trame di punta negli episodi di Upas a cui assisteremo il 29 e 30 giugno.

Spoiler Un posto al sole: Alberto deciso ad aiutare Clara

Cambiamo decisamente atmosfera. In questi giorni abbiamo visto Clara Curcio (Imma Pirone) stare male dopo aver ricevuto la lettera del padre. Che fine farà a questo punto la concentrazione necessaria alla ragazza per affrontare l’esame?

In soccorso di Clara giungerà fortunatamente Alberto Palladini (Maurizio Aiello) che, nonostante sia stato invitato anche di recente a non intromettersi più di tanto, sarà deciso ad aiutare la sua ex nell’orale della maturità. Ma non solo: Alberto sarà molto di supporto a Clara nelle puntate che stiamo per vedere, ma vi anticipiamo che ciò non è detto che porti di sicuro a un ritorno di fiamma… Novità in arrivo? Ne riparleremo presto!