Un posto al sole, Joseph Altamura (Stefano Crovi) su Instagram: “A presto!”

Upas news: l’arrivederci di Joseph Altamura (Stefano)

A Un posto al sole, Stefano Crovi ha ottenuto finalmente quello che voleva: suo fratello Riccardo (Mauro Racanati) ha finalmente deciso che la proprietà di famiglia sarà venduta e quindi ora lui potrà risollevarsi da un momento difficile, riprendendo in mano le redini della sua vita.

Stefano però non ha visto andare in porto il suo secondo obiettivo: quello di fare pace con “Ric”. Il consanguineo, infatti, gli ha spiegato in modo molto diretto che, nonostante abbia acconsentito alla vendita, non ci sarà una ripresa dei rapporti tra loro due. Finisce davvero così?

Quel che è certo è che Joseph Altamura, l’interprete di Stefano, ha terminato per ora le sue puntate a Upas e su Instagram ha salutato tutti aggiungendo un “A presto!” che evidentemente lascia le porte aperte ad un possibile futuro ritorno del personaggio.

Intanto la storia prosegue e presto vedremo Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) sulla via di una riconciliazione, con Virginia (Desiree Noferini) che accuserà il colpo e prenderà un’importante decisione. Occhio dunque alle puntate della prossima settimana!