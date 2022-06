Un posto al sole: Lara Martinelli perderà il bambino?

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Lara Martinelli

È da molti giorni che vi stiamo parlando di una Lara quanto mai angosciata e restia a parlare del bambino che aspetta, cosa di cui ci accorgeremo assistendo alle puntate di Un posto al sole in onda nei prossimi giorni. Ma perché la Martinelli è così preoccupata? E soprattutto, il bambino c’è ancora?

La domanda è lecita, perché inizieremo a vedere cose davvero “strane”. Si comincerà con lenzuola sporche di sangue, che indurranno Lara a correre in ospedale. Da lì, però, uscirà sconvolta e con una brutta cera. Ma anche in questo caso, la donna non sembrerà disposta a condividere quello che prova: perché?

Un posto al sole, spoiler: Lara, qualcuno intuirà più del necessario?

Sta di fatto che Lara tornerà a casa e inizierà a riempire un borsone: ha intenzione di lasciare la dimora di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli)? Vi abbiamo già riportato dei rumor secondo cui quella che ormai è la nuova dark lady della soap potrebbe sparire per un po’ (in concomitanza con un altro impegno professionale della sua interprete Chiara Conti), ma è anche vero che ci sarà nelle puntate girate a Procida (e a cui prossimamente assisteremo)…

Insomma, un gran mistero aleggia sul futuro di questa intrigante storyline, ma spingiamoci un po’ oltre. La sensazione è che Lara abbia in mente un piano a lungo termine per non perdere Roberto, ma qualcuno presto potrebbe intuire “qualcosa in più del necessario” su quanto le è appena successo. E quel qualcuno andrà neutralizzato…