Un posto al sole: Mauro Racanati (Riccardo) festeggia un anno sul set!

Notizie su Mauro Racanati, che interpreta Riccardo Crovi a Un posto al sole

Guardando a molti mesi fa, era ormai da tanto tempo che il pubblico di Un posto al sole chiedeva a gran voce un nuovo e grande amore per Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo una lunga fase in cui quella che sarebbe poi diventata la nuova “dottoressa della soap” era rimasta impantanata nei suoi sentimenti per Patrizio Giordano. La situazione in questione è stata risolta grazie all’arrivo a Upas di uno spigoloso quanto aitante dottore che in neanche troppo tempo ha conquistato il cuore della nostra “Ross”: Riccardo Crovi.

Certo, neanche la nuova situazione amorosa si è dimostrata finora priva di problemi: con lo scorrere degli episodi, Riccardo ha visto arrivare a Napoli la sua ex moglie e un fratello che non sopporta, tutti elementi che hanno reso sempre più difficile la relazione tra i due giovani medici. Proprio nelle puntate in onda in questi giorni, però, sembrerà aprirsi uno spiraglio, con un nuovo romantico inizio tra Crovi e Rossella. Reggerà?

In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che è già da un anno che Mauro Racanati, l’interprete che presta il volto a Riccardo, ha iniziato a girare sul set di Un posto al sole (precisamente il 21 giugno 2021). Per l’occasione, l’attore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha sottolineato che in questo anno non sono mancati dei momenti difficili, ma che alla fine “con il lavoro costante i momenti di soddisfazione si sono raddoppiati“.

Cosa succederà a Riccardo e Rossella nella nuova stagione della soap partenopea di Rai 3 (quella in corso si chiuderà come sempre poco prima di Ferragosto)? Lo scopriremo insieme nei prossimi mesi!