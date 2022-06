Un posto al sole rumor: anche LARA avrà una pausa?

Trame Un posto al sole: rumor su Lara

Prosegue a Un posto al sole la gravidanza di Lara Martinelli (Chiara Conti), che per l’occasione viene ospitata in casa da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La presenza di Lara in casa ha un po’ condizionato la visita di Cristina (Camilla Cossu), la figlia più giovane di Ferri, ma questo finirà per essere l’ultimo dei problemi…

A breve, infatti, assisteremo al ritorno in video di Marina Giordano (Nina Soldano) e a quel punto riesploderà l’antipatia tra le due donne: Lara inizierà a non sopportare il fatto che Roberto e Marina siano finiti di nuovo a lavorare a stretto contatto e si intrometterà in tutti i modi. Peraltro, il fatto che i tre personaggi siano coinvolti nelle puntate girate a Procida (e che vedremo a breve) la dice lunga sul fatto che non si tratta di una trama destinata a morire in fretta.

Spoiler Un posto al sole: ricomincia la rivalità tra Lara e Marina

Come finirà questa vicenda? Chi vincerà, Lara o Marina? In realtà la risposta a questa domanda non è vicinissima nel tempo, anche perché molte cose devono ancora succedere. Peraltro, ultimamente si rumoreggia a proposito di una pausa a cui potrebbe andare incontro in futuro il personaggio di Lara, un po’ com’è peraltro accaduto a molti altri ruoli della soap: ciò sarebbe funzionale alla trama?

Comunque sia, se pausa ci sarà (in coincidenza probabilmente con un altro impegno professionale dell’attrice, Il commissario Ricciardi 2) non si tratterà certamente di un addio, visto che la Martinelli ha ancora molte frecce al suo arco nella narrazione di Upas.

Intanto, questa settimana assisteremo al pranzo di Cristina e Jimmy (Gennaro De Simone) che sembrerà riportare una certa armonia tra Ferri e Lara. Ma, come vi dicevamo, sarà un fuoco di paglia perché, alla fine, Roberto ha sempre Marina in mente!