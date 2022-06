Un posto al sole salta il 30 giugno, ecco perché e quando viene recuperato

Si avvia a conclusione un giugno piuttosto particolare per la programmazione di Un posto al sole. La soap partenopea di Rai 3, infatti, ha dovuto più volte cedere spazio alle telecronache di Rai Sport per eventi legati all’atletica leggera. E anche l’ultimo giorno del mese non è da meno!

Questa sera (30 giugno), la terza rete a partire dalle 20.00 ospita fino alle 22 l’Atletica Diamond League che si tiene a Stoccolma, circostanza che ha prodotto un cambio di palinsesto di cui – grazie a un sottopancia – siamo stati informati solo mentre era in corso la puntata di Upas di ieri.

Un posto al sole: doppia puntata venerdì 1° luglio

Ciò ovviamente farà ancora una volta saltare l’appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini, ma come sempre l’episodio sarà recuperato. E stavolta avverrà in tempi brevissimi.

Mentre nel recente passato il recupero è avvenuto anche dopo diversi giorni, in questa occasione sarà praticamente immediato: domani, infatti, Un posto al sole inizierà intorno alle 20.20 e comprenderà la puntata che doveva andare in onda stasera e poi quella normalmente prevista per il giorno 1° luglio. Un doppio episodio, insomma, come già tante volte è accaduto in questi casi.

Dovremo dunque aspettare domani – primo giorno di luglio – per sapere come va a finire la brutta avventura del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone): il bambino, nel tentativo di raggiungere l’amata Cristina (Camilla Cossu), si è perso ed ora si trova ad avere a che fare con dei bulletti per niente rassicuranti…