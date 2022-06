Un posto al sole salterà due giovedì, ecco quando e perché

Un posto al sole, modifiche alla programmazione per i prossimi due giovedì

Vi saranno bastate le scene in onda in questi giorni per capire che Un posto al sole va incontro a una lunga estate calda, non solo per il meteo che già preannuncia dei mesi bollenti. Tra la trama del bambino di Lara (Chiara Conti) e le vicende legate alla malavita, l’adrenalina è assicurata (insieme ad alcune sorprese “ad alto rischio”, secondo quanto si mormora).

Intanto andiamo incontro ad alcune settimane un po’ particolari per la programmazione di Upas, in cui la soap partenopea di Rai 3 salterà l’appuntamento con i telespettatori per ben due giovedì. Il 9 e 16 giugno, infatti, Rai 3 manderà in onda degli importanti eventi sportivi legati all’atletica leggera, che occuperanno lo spazio solitamente riservato alla fiction di Palazzo Palladini.

Un posto al sole anticipazioni: Raffaele parla con Elvira

Al momento pare che un primo recupero degli episodi persi ci sarà venerdì 17 giugno, quando Un posto al sole dovrebbe partire alle 20,25. Torneremo sull’argomento.

Intanto vi consigliamo di non perdere l’episodio in onda il prossimo venerdì (10 giugno), quando Raffaele (Patrizio Rispo) vuoterà finalmente il sacco riguardo alle minacce che sta ricevendo. Solo che non lo farà con la famiglia ma con Elvira (Giusi Cataldo) e lei, non volendo, gli darà un consiglio che potrebbe dimostrarsi sbagliato…