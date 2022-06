Un posto al sole: Susanna avrà ancora a che fare con Nicotera?

Anticipazioni Un posto al sole: torna Susanna

Anche se la sua carriera la sta tenendo spesso lontana da Napoli, tra pochi giorni Susanna Picardi tornerà a Un posto al sole e a tal proposito l’attrice che la interpreta, Agnese Lorenzini, ha recentemente fornito al periodico Telesette qualche “linea guida” sul futuro che la attende:

Prossimamente avrà un’esistenza un po’ più serena e qualche tassello della sua vita si metterà a posto; poi, chissà…

Spoiler Un posto al sole: una preoccupazione per Susanna

Se “qualche tassello si rimetterà a posto“, però, è anche vero che la ragazza avrà ben presto un timore non da poco: i primi passi del cammino da magistrato potrebbero portarla ancora una volta ad avere a che fare con Eugenio (Paolo Romano). Ovviamente non c’è più traccia nella vita di Susanna dell’infatuazione per Nicotera che a suo tempo finì per rovinare la prospettiva matrimoniale con Niko Poggi (Luca Turco), ma quest’ultimo riuscirebbe a recepire la notizia a cuor leggero?

Insomma, l’idea di una così scomoda “interazione professionale” preoccuperà non poco la nostra Susanna, con Niko che in effetti qualche piccola ansia iniziale potrebbe avercela. Comunque sia, queste “nuvolette” sono destinate a risolversi in fretta. Occhio piuttosto a Nicotera, il quale non ha ancora capito (e del resto, come potrebbe arrivarci?) che la sua principale minaccia si nasconde in famiglia e si chiama Raffaele (Patrizio Rispo)!