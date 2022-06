Una vita, anticipazioni 11 giugno: INMA è triste, nessuno si presenta al suo ristorante

Anticipazioni puntata 1412 di Una vita di sabato 11 giugno 2022

Felipe è molto arrabbiato perché Fatima a suo dire non sa far bene il suo lavoro, ma Fabiana gli chiede di pazientare e si offre di essere lei a occuparsi della casa fino a quando non avrà istruito a puntino la nuova domestica.

Lolita vuole riappacificarsi con Ramon e lo ringrazia per tutto ciò che ha fatto per lei, scusandosi anche per le discussioni che ci sono state. L’uomo, però, continua a vivere d’odio verso coloro che hanno ucciso Antonito.

Inma è tristissima perché nessuno si presenta alla nuova inaugurazione, ma Fabiana e Servante cercano di cambiare la situazione e avviano un passaparola parlando bene a José Miguel della bravura della donna in cucina.

David chiede a Valeria di andare all’opera insieme, nonostante Aurelio gli abbia ordinato di non prendersi confidenze con lei.

Hortensia è costretta a rivelare a Rosina di essere anche lei sul lastrico…