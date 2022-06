Una vita, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022:

I Dominguez vanno a pranzo al Nuovo Secolo e, grazie al loro esempio, sembra che i clienti del ristorante stiano finalmente aumentando. Aurelio fa notare a Marcelo che Luzdivina somiglia molto a Sara, la nipote defunta del maggiordomo. Marcelo asserisce di non averlo notato, ma è senz’altro molto turbato.

Fatima è sparita e Felipe sostiene che prima di andarsene lo ha derubato; Casilda scopre che sono spariti alcuni oggetti anche dalla soffitta. Intanto Ignacio ha trovato a Felipe un nuovo infermiere, che però sembra già pronto ad andarsene a causa delle continue intemperanze dell’avvocato. Su insistenza di Luzdivina, Marcelo sembra finalmente disposto a mostrarsi più amichevole con i domestici in soffitta e si presenta da loro per fare colazione.

Una vita, spoiler: Felipe fa scappare tutti!

Durante la cena in casa Quesada, Genoveva subissa di domande David; in seguito, rimasta sola con Aurelio, comunica al marito di aver capito che qualcosa non quadra e di voler tornare ad assumere un ruolo centrale nei loro affari. Fabiana porta in bottega da Lolita una donna che si presenta come Marina, la madre di Maria Jose.

Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e dà il suo permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva continua a indagare sull’uomo e cerca di sedurlo. Manca poco all’inaugurazione della piazza e Ramon continua a non volerne sapere nulla. Marina offre il suo aiuto a Lolita nell’organizzazione e, durante la visita della donna, Lolita riceve una lettera da parte del partito conservatore.

Felipe continua a lamentarsi di Prudencio. Liberto capisce di non avere abbastanza soldi per la ristrutturazione e pensa a chi chiedere un prestito. Guillermo spiega a Casilda che è stato tutto un malinteso e che la persona a cui è interessato è Azucena. La domestica accetta di aiutarlo a capire quali sono i gusti e gli interessi della giovane.

David respinge le avance di Genoveva e lei si giustifica dicendo che lo stava mettendo alla prova per verificare la sua fedeltà alla moglie e la sua lealtà in generale. Ramon e Lolita continuano a divergere riguardo alla cerimonia di inaugurazione. Guillermo tenta di conquistare Azucena fingendosi interessato alle poesie. Liberto annuncia a Rosina di essersi fatto prestare del denaro dalla propria famiglia.

Un agente immobiliare vuole fare a Fabiana una proposta di acquisto per la pensione, ma la donna rifiuta senza neanche farlo parlare, cosa che Servante non sembra gradire; questi, intanto, si fa dare cento pesetas da Alodia, con la promessa di procurarle un clavicordo, ma è chiaro che ha in mente di impiegare il denaro per tutt’altro.

Aurelio fa delle avances a Valeria, ma l’arrivo di David la salva. Valeria si interessa del triste passato di David. A casa Palacios scoppia una nuova discussione fra Ramon e Lolita, che, ormai esausta, affida gli ultimi preparativi della commemorazione a Marina. Prudencio lascia la casa di Felipe e Marina si occupa di trovare una nuova infermiera. Si chiama Adoracion. Rosina invita Hortensia a rispettare di più Liberto. Casilda confida ad Azucena di aver dato a Guillermo qualche informazione su di lei, ma la fanciulla pensa al suo fidanzato dal quale non riceve notizie da tempo. Servante cerca di convincere i domestici a dargli dei soldi da investire in Borsa. Marcelo istruisce Luzdivina su come impiattare i dessert e lei gli dimostra gratitudine e affetto accarezzandogli una mano.

Casilda si presenta a casa di Valeria per fare le pulizie e la donna scopre che è stata un’idea di David per farsi perdonare dopo il litigio. Aurelio dice a Valeria di avere affittato un pianoforte di qualità per la sua esibizione. Genoveva, sempre più sospettosa, ruba le chiavi dello scrittoio di Aurelio e trova le lettere per Rodrigo mai spedite. Lolita pensa che Dori potrebbe essere la persona giusta per aiutare Felipe. La nuova infermiera viene così presentata all’ex avvocato, che la tratta subito in modo scontroso.