Una vita, anticipazioni 13 e 14 giugno: Lolita conosce Marina

Anticipazioni puntata 1414 di Una vita di lunedì 13 e martedì 14 giugno 2022

Fatima è scomparsa e Felipe dice che, prima di andarsene, la donna lo ha derubato; Casilda scopre che anche in soffitta mancano alcune cose…

Ignacio ha trovato un nuovo infermiere per Felipe un nuovo infermiere, ma anche con quest’ultimo le cose sembrano procedere nel peggiore dei modi.

Grazie al pressing di Luzdivina, Marcelo appare più amichevole con i domestici in soffitta e si presenta da loro per fare colazione.

Nel corso della cena in casa Quesada, Genoveva fa un mucchio di domande a David; poi, una volta sola con Aurelio, la Salmeron spiega ad Aurelio di aver capito benissimo che qualcosa non va per il verso giusto e di voler tornare ad avere più peso nei loro affari.

Fabiana fa conoscere a Lolita una donna che si presenta come Marina, la madre di Maria Josè.