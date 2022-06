Una vita, anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022:

Liberto comunica alle sorelle Rubio che per far fronte alla ristrutturazione bisognerà attingere ai risparmi della famiglia e stringere ulteriormente la cinghia. Guillermo chiede un appuntamento ad Azucena, ma lei rifiuta dicendo che ha già un fidanzato. Bellita e Josè Miguel notano che Alodia è triste e annoiata, perché Ignacio non la considera.

Aurelio scopre da Marcelo che Genoveva ha rovistato tra le sue carte e la tensione tra i due coniugi si acuisce. Azucena riceve finalmente l’attesa lettera da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunica di voler interrompere la relazione. La cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato ha inizio e un fotografo, dopo essersi scambiato uno sguardo d’intesa con David, inizia a scattare immagini di Valeria seduta al pianoforte.

Lolita conosce Fidel, vedovo di Maria Josè. Felipe ha un attacco di panico in casa e assume una grossa quantità di calmante, dunque non potrà presenziare né tenere il suo intervento. Anche Ramon ribadisce a Lolita di non avere alcuna intenzione di partecipare, ma poi, subito dopo il sentito discorso della nuora, si presenta in piazza con fare molto combattivo.

Ramon tiene un discorso incendiario in cui attacca i politici presenti alla cerimonia e critica l’inettitudine del governo; l’indomani, tutti i giornali riportano la notizia e nel quartiere non si parla d’altro; l’uomo, intanto, continua a mostrarsi aggressivo con tutti, mentre Felipe sembra iniziare ad ammorbidirsi un po’. Azucena, sconsolata per la repentina rottura del suo fidanzamento, tratta con freddezza Guillermo che ci rimane male. Fabiana è stufa della pigrizia di Servante e sembra aver esaurito la pazienza.

Rosina viene a sapere che gli affittuari della tenuta di famiglia hanno deciso di andarsene, lasciando le sorelle Rubio in un mare di debiti. Genoveva parla di Anabel davanti a Valeria, che si mette subito a indagare sul passato di Aurelio; questi, stanco dell’indiscrezione della moglie, minaccia di prendere seri provvedimenti, ma lei non sembra intenzionata a lasciarsi intimidire.

Valeria racconta ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. Quest’ultimo sente tutto e, quando sono soli, la rimprovera per la poca prudenza. Aurelio rivela a Genoveva di essere interessato a Valeria per questione di affari, ma non le specifica quali; più tardi, regala un pianoforte alla ragazza. Guillermo scopre che il fidanzato di Azucena l’ha lasciata e cerca di avvicinarsi alla giovane, ma senza risultati.

Rosina e Hortensia si rifiutano di vendere la tenuta di famiglia. Josè Miguel inizia a sospettare che Ignacio tradisca Alodia. Marcelo chiede a Luzdivina di farsi fare un ritratto. Marina conforta Lolita e la donna decide di togliersi gli abiti da lutto.

Aurelio promette a Valeria che presto riceverà una lettera da Rodrigo, ma la giovane non gli crede ed è sempre più insofferente a causa delle sue avances. Inoltre, Quesada ordina a Luis Mañas di acquistare tutti i negozi del quartiere facendo offerte molto allettanti ai negozianti. Nel frattempo, Genoveva origlia una conversazione fra Marcelo e Luzdivina e apprende che Aurelio ha regalato un costoso piano a Valeria. La donna, furente, incarica il detective Cuevas di indagare su Rodrigo Lluch e David, poi va a far visita a Valeria. Ramon, dapprima contrario, acconsente a parlare con Fidel; i due sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. Liberto decide di ipotecare la tenuta di famiglia per avere un po’ di respiro, ma le due frivole donne di casa sperperano facendo compere. Felipe esce di casa per la prima volta dopo molto tempo.

Genoveva indaga su Valeria e cerca di carpire qualche informazione anche a Lolita. Grazie alle cure di Dori finalmente Felipe esce di casa, con grande sorpresa di tutti i suoi vicini e amici. Casilda però, pur apprezzando la nuova infermiera, nutre dei dubbi su Dori e ne parla con Lolita e Fabiana. Rosina e Hortensia scoprono che Liberto sta dando lezioni private di algebra a Guillermo e gli impongono di porvi fine. Hortensia, in particolare, teme che tra la figlia Azucena e il ragazzo possa nascere più di una semplice amicizia.