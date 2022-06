Una vita, anticipazioni 29 e 30 giugno: arriva Pascual Sacristan

Anticipazioni puntata 1425 di Una vita di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno 2022

Genoveva, dopo aver minacciato David, gli propone un accordo che lui però non accetta. In seguito, la Salmeron cerca anche di convincere Aurelio a coinvolgerla maggiormente nei suoi affari immobiliari, ma anche stavolta il suo intervento non ha successo.

Fidel rivela a Lolita di essere un importante poliziotto, ma al momento preferisce che Ramon non lo sappia.

Visita inattesa per i proprietari del ristorante. arriva Pascual, il figlio di Inma, che si rivela piuttosto scontroso con i vicini.

Tra Guillermo e Azucena c’è simpatia, ma Pascual rimprovera il figlio: deve studiare di più e non deve lasciarsi distrarre dalle ragazze.

Ignacio appare più attento verso Alodia, tanto che accetta di portarla a teatro.