Una vita, anticipazioni 3 e 4 giugno: arrivano Hortensia e Azucena!

Anticipazioni puntata 1406 di Una vita di venerdì 3 e sabato 4 giugno 2022

Aurelio e Genoveva sono rientrati nel quartiere dopo cinque anni. David e Valeria li incrociano nell’androne e subito Genoveva ha la percezione che Aurelio e Valeria si conoscano già.

Genoveva e Aurelio si stabiliscono al piano nobile insieme al maggiordomo Marcelo (new entry della soap).

Felipe e Gerardo hanno una discussione per il modo in cui il legale ha trattato Casilda.

Hortensia e Azucena, sorella e nipote di Rosina, giungono ad Acacias un giorno prima del previsto, portando scompiglio in famiglia. Hortensia, tra l’altro, potrebbe aver taciuto il vero motivo della loro visita.

Fabiana e Servante portano una torta in regalo ai Sacristan, i nuovi proprietari del ristorante, e fanno quattro chiacchiere con loro. Ma per Servante, i due nascondono qualcosa…

Ramon non vuole neanche sentir parlare di una commemorazione per le vittime dell’attentato, soprattutto per quanto riguarda l’iniziativa del Comune di intitolare una piazza ad Antonito. L’uomo, dunque, non vuole essere assolutamente coinvolto nelle celebrazioni.