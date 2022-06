Una vita, anticipazioni 4 giugno: David e Aurelio parlano di Valeria, cosa c’è sotto?

Anticipazioni puntata 1407 di Una vita di sabato 4 giugno 2022

L’unione tra Aurelio e Genoveva è solo un matrimonio di convenienza tra due persone che hanno un accordo avendo reciprocamente molto da guadagnare.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 3 e 4 giugno: arrivano Hortensia e Azucena!

Casilda respinge Gerardo.

Lolita dà un aut aut a Ramon, che ormai è diventato insopportabile. La donna chiede anche a Felipe di prendere parte alla cerimonia per commemorare Antonito: l’avvocato sembra ben disposto, ma Ramon si arrabbia e accusa Lolita di aver causato una nuova sofferenza all’amico.

Rosina cerca di fare in modo che la sorella Hortensia non capisca che le condizioni economiche sue e di Liberto non sono più quelle di una volta.

David e Aurelio si trovano a parlare di Valeria, che intanto vuole sapere notizie del suo vero marito Rodrigo.

Inma e Guillermo sono quasi pronti per l’inaugurazione del ristorante, sicuri che la sua semplicità piacerà agli avventori.