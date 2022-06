Una vita, anticipazioni 6 e 7 giugno: Valeria viene imbrogliata da Aurelio

Anticipazioni puntata 1409 di Una vita di lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022

Felipe sembra riprendersi dalla brutta caduta, ma intanto è ai ferri corti con Ramon: i due litigano continuamente e così Jacinto e Fabiana pregano Lolita di intervenire: lei però è talmente furiosa con Ramon che non vuol essere coinvolta nella questione.

In questa puntata scopriremo che David e Valeria sono una falsa coppia e che Rodrigo – il vero marito di lei – è sotto la protezione di Aurelio Quesada perché in pericolo. In realtà Aurelio non è del tutto sincero: ha evidenti delle mire sulla donna in quanto nasconde tutte le lettere che lei gli chiede di far recapitare al marito…

Guillermo resta folgorato da Azucena.

Nonostante gli sforzi di Rosina per salvare le apparenze, Hortensia ha capito la situazione e le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina.