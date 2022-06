Una vita, anticipazioni 8 e 9 giugno: Marcelo assume Luzdivina

Anticipazioni puntata 1410 di Una vita di mercoledì 8 e giovedì 9 giugno 2022

Una volta soli, Valeria affronta David per discutere dell’eccessivo controllo esercitato su di lei.

Genoveva sembra interessarsi in modo discreto di Felipe e Ramon e parla a Bellita del fatto che l’avvocato per lei è ormai solo un lontano ricordo.

Rosina mente ancora alla sorella Hortensia e le dice di non avere problemi economici.

Alodia non vede l’ora di prendere lezioni di pianoforte da Valeria e sogna di acquistare un piano a coda.

Fabiana accompagna Inma in giro per il centro di Acacias, in modo da prendere spunti dai locali più “in” e rinnovare così il ristorante Nuovo Secolo.

Marcelo ingaggia una cuoca per casa Quesada, di nome Luzdivina.

Felipe sta preparando il discorso per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito. Ramon però non reagisce affatto bene…