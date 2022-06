Una Vita anticipazioni: Genoveva ricatterà persino Ignacio, ecco perché

Trame Una vita: anticipazioni su Genoveva e Ignacio

Un inaspettato ricatto movimenterà le prossime puntate italiane di Una Vita. Per far sì che la moglie Alodia (Abril Montilla) non scopra i suoi continui tradimenti, il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) dovrà infatti assecondare una richiesta della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Genoveva è incinta

Se avete avuto modo di seguire i nostri precedenti post, sapete che tutto partirà nel momento in cui Genoveva comincerà ad avvertire degli strani mancamenti, accompagnati da nausea e vomito. A quel punto, dopo aver analizzato tutta la situazione, il maggiordomo Marcelo Gatzanaga (Patxi Santamaria) avrà come la sensazione che la sua signora sia incinta e metterà il perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria) al corrente dei suoi sospetti.

Da un lato Aurelio deciderà quindi non procedere più con l’assassinio della consorte, che intendeva far fuori per vendicare la morte della sorella Natalia (Astrid Janer), dall’altro sarà chiaro che Genoveva non intende affatto diventare mamma, tant’è che nel bel mezzo di uno scontro con il Quesada negherà di essere in stato interessante e sottolineerà che intende condannare un bambino ad averlo come padre!

Una Vita, spoiler: Genoveva ricatta Ignacio!

Dì lì a poco, si creeranno quindi i presupposti per il ricatto che subirà Ignacio: dopo essersi fatta visitare dal dottore, Genoveva avrà la certezza di essere incinta, ma raccomanderà al nipote di Bellita (Maria Gracia) la massima riservatezza sulla faccenda perché non intende far nascere il bambino. Parole che geleranno il medico, soprattutto quando la Salmeron gli dirà di indicarle il nome di un professionista in grado di portare avanti un’interruzione di gravidanza illegale.

Ignacio cercherà di tirarsi indietro, ma ovviamente desisterà dal suo intento quando Genoveva si dirà disposta a rivelare ad Alodia tutti i suoi continui tradimenti. Seppur contrariato, il Quiroga si dirà dunque disponibile a trovare un “abortista” e si impegnerà per trovarlo prima che la Salmeron passi dalle minacce ai fatti!

Una Vita, trame: Luzdivina indaga sul passato di Genoveva

In questa faccenda, decisamente complicata, si inserirà presto anche la cuoca Luzdivina (Noelia Marlò), che penserà bene di carpire a Lolita (Rebeca Alemany) delle informazioni sul conto di Genoveva. Agendo in tale maniera, Luzdivina scoprirà che in passato la Salmeron ha perso un bambino che attendeva, presumibilmente, da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e, come se non bastasse, le verrà spiegato che i due ex coniugi finirono in tribunale quando l’uomo accusò la consorte dell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Ma per quale ragione Luzdivina avrà chiesto tutte queste informazioni a Lolita? Semplice: per riportarle a Marcelo. Che cosa avranno dunque in mente il maggiordomo e la cuoca?