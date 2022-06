Trame Una vita: anticipazioni su Guillermo e Azucena

Fino a dove sarà disposto a spingersi Guillermo Sacristan (Julio Peña) per far breccia nel cuore della giovane Azucena Rubio (Judith Fernandez)? Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori avranno infatti modo di assistere alla nascita dell’amore tra i due ragazzi. Un legame che però verrà ostacolato da Pascual (Octavi Pujades), il padre di Guillermo…

Una Vita, news: Guillermo attratto da Azucena

Dopo essere arrivato a calle Acacias con la nonna Inma (Inma Sancho) per gestire il Nuovo Secolo XX, Guillermo non potrà fare a meno di concentrare le sue attenzioni su Azucena, figlia di Hortensia (Amaia Lizarralde) e dunque nipote di Rosina (Sandra Marchena). Inizialmente inconsapevole del fatto che la fanciulla è già fidanzata, lo studente di meccanica fingerà di essere un appassionato di poesia come la Rubio ed accetterà di farsi dare ripetizioni di algebra da Liberto (Jorge Pobes) nella speranza di passare più tempo con lei.

Partendo da questi presupposti, la trama andrà ad intensificarsi quando Azucena verrà lasciata dal fidanzato tramite una lettera. Anche se verrà scoraggiato a più riprese dalla ragazza, che vorrà stare da sola per abituarsi all’idea di essere stata scaricata, Guillermo non potrà fare a meno di avvicinarsi ad Azucena ed arriverà addirittura a spiare in gran segreto le sue lezioni di ballo classico in una prestigiosa accademia. La magia si romperà però quando Pascual metterà piede ad Acacias…

Una Vita, trame: Pascual proibisce a Guillermo di vedere Azucena

Eh sì: quando noterà che il figlio si è preso una cotta per la vicina, Pascual proibirà a Guillermo di frequentare Azucena, precisando che deve soltanto concentrarsi sui suoi studi di meccanica per finirli il prima possibile e garantirsi un futuro al di là del settore della ristorazione.

Proprio per tale ragione, il giovane Sacristan dovrà rinunciare anche alle lezioni private di Liberto, dato che il padre andrà su tutto le furie nel constatare che ha accettato di riceverle solo perché l’insegnante è lo zio della Rubio junior.

Ma per quale motivo Pascual sarà contrario all’eventuale nascita dell’amore tra Guillermo e Azucena? Parte della risposta la avremo grazie ad un dialogo che il Sacristan Senior farà con lo stesso Liberto, nel quale parlerà delle perdite della madre di Guillermo (morta durante il parto) e di Amelia, la sua seconda moglie. Insomma, Pascual sarà stato più volte deluso dall’amore e non vorrà che il figlio faccia la sua stessa fine prima di essersi realizzato professionalmente.

Una Vita, spoiler: Guillermo trova un escamotage per stare con Azucena!

Comunque sia, Guillermo deciderà di non dare ascolto alle parole del padre e si farà assumere come tuttofare nella scuola di ballo pur di ritagliarsi del tempo da passare con Azucena. Quest’ultima capirà subito che il vicino intende continuare a corteggiarla appena se lo ritroverà davanti, ma contrariamente alle volte precedenti sembrerà cominciare a restare affascinata dalla sua caparbietà.

Non a caso, Azucena si ingelosirà parecchio quando Guillermo diventerà il centro della attenzioni di Claudia (Claudia Pellicer), un’altra ballerina della compagnia. Ad ogni modo, anche in questo caso bisognerà fare attenzione a Pascual, visto che non farà fatica a comprendere che l’erede non intende accantonare il suo interesse per la ragazza che ama.

È una faccenda “spinosa” che rischierà di arrivare ad un punto di non ritorno quando l’eccentrica Hortensia scoprirà che Pascual non considera la “sua” Azucena adatta per Guillermo, un parere che considererà come una vera e propria offesa personale…