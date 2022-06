Trame Una vita: anticipazioni su Valeria, David e Aurelio

Fino a quando i falsi coniugi David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias) decideranno di sottostare alle sporche trame di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) senza ribellarsi? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i nuovi protagonisti della telenovela decideranno di non assecondare più le folli manovre del marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e faranno in modo di aizzare i vicini contro di lui. Vediamo insieme come…

Una Vita, news: Luis Mañas e la vendita delle attività commerciali

Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Aurelio esigerà di comprare la bottega di Lolita (Rebeca Alemany), il ristorante dei Sacristan e la pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro); per farlo, manderà Luis Mañas (Félix Herzog), un suo scagnozzo che farà ai commercianti una vantaggiosa offerta in denaro. Fatto sta che nessuno dei tre vorrà accettare la proposta…

Aurelio vorrà però raggiungere il suo scopo ad ogni costo, in modo da far nascere alcuni laboratori con cui Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria, potrà continuare le sperimentazioni per la produzione di un gas tossico (una volta che verrà rintracciato, ovviamente).

Una Vita, trame: David minaccia Luis

Visto che nessuno dei commercianti vorrà cedere la sua attività, Luis passerà presto alle minacce contro i malcapitati, ma non andrà molto lontano: David, che per amore di Valeria si sarà nel frattempo affrancato da Aurelio (rischiando addirittura di essere ucciso), sarà al corrente del fatto che Luis è un uomo al servizio del Quesada e così interverrà quando lo stesso Mañas imbratterà di insulti gli ingressi delle attività commerciali di Lolita, dei Sacristan e di Servante e Fabiana.

Dopo averlo minacciato con una pistola, David farà presente a Luis che Aurelio non esiterà a sbarazzarsi di lui qualora la situazione dei negozi dovesse sfuggirgli di mano e lo inviterà a lasciare Acacias prima che sia troppo tardi. A sorpresa, Mañas darà ascolto alle parole dell’Exposito e farà perdere le sue tracce, cosa che permetterà a David di fare un’ulteriore mossa…

Una Vita, spoiler: Valeria e David aizzano i vicini contro Aurelio!

In tal senso, proprio nel momento in cui si staranno organizzando delle ronde notturno per scovare chi imbratta i negozi, David e Valeria si faranno coraggio e riveleranno ai vicini di avere scoperto che dietro Luis Mañas si nasconde in realtà Aurelio Quesada. Tali parole desteranno più di una preoccupazione in Lolita, Fabiana e Servante, ma anche in Pascual Sacristan (Octavi Pujades), che inizierà a guardare il vicino con sospetto.

In ogni caso, i telespettatori dovranno domandarsi dove intendano arrivare David e Valeria schierandosi apertamente contro Aurelio. Che cosa ci guadagneranno dall’eventuale rivolta degli abitanti di Acacias contro il Quesada?