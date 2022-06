Trame Una vita: spoiler su Valeria e Aurelio

Grave pericolo in arrivo per la povera Valeria Cardenas (Roser Topias) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Visto che sarà letteralmente ossessionato da lei, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) arriverà infatti al punto da voler violentare la nuova vicina, ma fortunatamente David Exposito (Aleix Rengel Meca) arriverà in suo soccorso. Ciò farà però precipitare ulteriormente la situazione…

Una Vita, news: perché Aurelio vuole Valeria?

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che Valeria e David in realtà non sono marito e moglie. Su ordine di Aurelio, i due staranno infatti portando avanti una messinscena di fronte a tutti i vicini di Acacias, dato che la donna sarà in realtà sposata con il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos). Quest’ultimo è infatti fuggito da un laboratorio, di proprietà del Quesada, dopo aver distrutto tutti gli indizi per creare la formula di un gas tossico in grado di uccidere una moltitudine di persone. E ora il Quesada vuole vendere proprio quel gas per diventare ancora più ricco.

Proprio per portare avanti il suo inganno, Aurelio avrà quindi fatto credere a Valeria che Rodrigo è misteriosamente scomparso dopo essere stato attaccato da un gruppo di terroristi. Una bugia che l’uomo avrà raccontato per tenere la Cardenas legata a sé, nella speranza che Rodrigo possa andare a cercarla e riprendere sotto minaccia gli esperimenti per il pericolosissimo gas.

Una Vita, trame: David lascia la casa di Valeria

Come spesso accade nelle soap, la faccenda non tarderà a complicarsi, ciò perché ad un certo punto David non riuscirà a comportarsi come il semplice protettore di Valeria. Lo scagnozzo di Aurelio capirà infatti di essersi innamorato della Cardenas e deciderà di lasciare l’abitazione di Acacias 38 – trovando rifugio nella pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) – quando la donna sarà totalmente confusa sul da farsi e vorrà restare fedele al marito Rodrigo (anche se, in cuor suo, anche lei si sarà innamorata dell’Exposito).

A mettere ulteriormente lo zampino ci penserà anche la diabolica Genoveva. Dopo aver scoperto che in realtà Rodrigo è scappato, la Salmeron non esiterà a comunicare alla Cardenas che Aurelio non sta facendo altro che prenderla in giro e le farà presente che il consorte ha altre mire su di lei. Tali parole spingeranno Valeria a cercare un ulteriore confronto con il Quesada, che si rivelerà potenzialmente pericoloso…

Una Vita, spoiler: Aurelio vuole violentare Valeria ma…

Eh sì: nel corso di un incontro che avverrà a casa della donna, Aurelio si farà sempre più minaccioso con Valeria e si avvicinerà prepotentemente a lei perché vorrà violentarla e appagare così il desiderio che sente verso di lei fin dal primo minuto che l’ha vista. Fortunatamente, a frenare sul nascere l’abuso penserà David che, messo in allarme tramite un foglietto di Genoveva, si precipiterà nell’abitazione e prenderà a pugni Aurelia cacciandolo via!

Da un lato Valeria scamperà così all’abuso grazie al pronto intervento di David, dall’altro Aurelio comincerà a covare astio per il suo “dipendente” e vorrà vendicarsi di lui. Insomma, la guerra sarà appena iniziata e non mancherà di riservare ai telespettatori tanti colpi di scena…