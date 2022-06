Una vita: chi è ROSER TAPIAS, che interpreta Valeria Cardenas

Una vita: notizie sull’interprete di VALERIA (Roser Tapias)

A Una Vita la stiamo conoscendo in queste ultime puntate grazie al ruolo di Valeria Cardenas, donna forte e coraggiosa che è costretta a fingere di essere moglie di David Exposito per poter salvare la vita al marito Rodrigo Lluch. A prestare il volto alla protagonista femminile della stagione finale della telenovela iberica è l’attrice catalana Roser Tapias, nata a Barcellona nel 1989.

Dopo aver compiuto i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, Roser fa il suo esordio in televisione grazie alla serie televisiva Padres, dove, a soli diciassettenne anni, è una delle interpreti principali. Qualche anno più tardi è nella soap opera Amare per sempre mentre nel 2014 è Isa nella fiction Kubala, Moreno i Manchón.

La carriera di Roser Tapias (Valeria in Una vita)

Da quel momento, Roser Tapias diventa uno dei volti più apprezzati dal pubblico generalista spagnolo, vista la sua presenza in molte delle produzioni più famose della televisione iberica, status raggiunto soprattutto a seguito dell’interpretazione di Alicia Urrutia nella telenovela Il Segreto, che le consente di farsi conoscere anche fuori dai confini nazionali. È infatti merito della soap opera di Telecinco se la Tapias acquisisce notorietà anche in Italia, Paese dove ora la stiamo vedendo in onda nel ruolo di Valeria, personaggio nevralgico nelle trame della stagione finale di Una Vita.

Non solo televisione però per Roser Tapias, che alla fulgida carriera sul piccolo schermo accompagna un curriculum di tutto rispetto al cinema, dove si è contraddistinta nelle pellicole La noche en blanco, Animals, I’m Being Me e Soler, quest’ultimo distribuito nelle sale cinematografiche solamente due anni fa.

Molto seguita sui social network, l’attrice è solita postare foto dai set dove è impegnata, lasciando al contrario un velo di mistero sulla sua vita privata.