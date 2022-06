Wonder, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Wonder”, il 20 giugno in prima serata su Rai 1

Stasera, lunedì 20 giugno 2022, in prima serata su Rai 1 va in onda Wonder, l’emozionante opera del regista Stephen Chbosky che racconta la commovente storia di Auggie, un ragazzino diverso vittima di bullismo alla ricerca dell’approvazione dei suoi coetanei.

Basato sull’omonimo romanzo di RJ Palacio, il film segue un anno della vita di August Pullman (Jacob Tremblay), detto Auggie, un ragazzino di undici anni nato con un’anomalia genetica, la sindrome di Treacher-Collins, che gli ha richiesto di sottoporsi a interventi chirurgici e cure mediche sin dai suoi primi giorni di vita. Ma Auggie è un bambino brillante e molto intelligente ed è consapevole della sua particolare condizione (spesso indossa un casco da astronauta per nascondere la sua faccia). Adora “Star Wars” e Minecraft. Ha un’attitudine per la scienza, un astuto senso dell’umorismo, una fervida immaginazione ma soprattutto un grande sogno: volare nello spazio.

Wonder: la trama del film

Il giovane protagonista può contare sull’amore dei suoi genitori: Isabel e Nate (Julia Roberts e Owen Wilson) e sul sostegno incondizionato della sorella maggiore, Olivia (Izabela Vidovic). Sua madre ha sospeso la carriera per istruirlo a casa ma, ora che Auggie è in età scolare, insieme a suo padre decide di mandarlo alla Beecher Prep School, una scuola privata diretta dal severo preside Mr Tushman (Mandy Patinkin) affinché impari a socializzare con gli altri bambini e si senta più a suo agio nel mondo esterno. Tutti sono comprensibilmente preoccupati per questo importante cambiamento, temono che il ragazzo possa essere vittima di bullismo e isolamento.

E infatti, a scuola Auggie viene deriso, spesso pesantemente, dal meschino Julian (Bryce Gheisar) e dalla sua banda di bruti; per sua fortuna fa amicizia con la timida e dolce Summer (Millie Davis) e il sensibile Jack Will (Noah Jupe), un outsider piuttosto solitario. Una figura molto importante la riveste il prof. Browne (Daveed Diggs) che, con le sue lezioni, è in grado di ispirare fiducia e coraggio nei ragazzi.

Wonder descrive perfettamente il dramma interiore di un bambino nato con una deformazione facciale che da tutta la vita convive con un profondo disagio causatogli dalla cattiveria dei suoi coetanei. Un plauso all’ottima performance del giovane Jacob Tremblay (irriconoscibile per via del trucco), il quale porta in scena una toccante interpretazione che smuove il cuore e costringe gli spettatori a riflettere su questo fenomeno tossico che segna profondamente le sue giovani vittime.