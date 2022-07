Beautiful, anticipazioni 13 luglio 2022: Zoe lo dice a tutti, “ho sorpreso Carter con un’altra”

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 13 luglio 2022

Quinn (Rena Sofer) pensa che Carter (Lawrence Saint-Victor) desideri ancora un futuro con Zoe (Kiara Barnes), lo dimostra il fatto che non le ha ricordato che non stanno insieme da tempo. Comunque sia, la Fuller vuole ancora salvare il rapporto con il marito Eric Forrester (John McCook). Intanto, Zoe informa Ridge (Thorsten Kaye), Eric e Brooke (Katherine Kelly Lang) di aver sorpreso Carter insieme a un’altra (anche se non sa chi sia la donna in questione).