Beautiful, anticipazioni 27 luglio 2022: Bill a Liam e Hope, “Mantenete il segreto!”

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 27 luglio 2022

Bill (Don Diamont) discute con Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) sul da farsi: per l’editore mantenere il segreto è l’unica soluzione che terrà Liam fuori di galera. La coppia controbatte: Liam non riesce a vivere col senso di colpa, mentre Hope accusa Bill di aver trascinato il marito in un crimine.

Zoe (Kiara Barnes) è felice di essere tornata con Carter (Lawrence Saint-Victor), anche se mentre erano separati lui è andato a letto con Shauna (Denise Richards). La modella ritiene che il merito del lieto fine sia di Quinn (Rena Sofer). Quest’ultima e Carter provano a lasciarsi alle spalle quello che hanno condiviso per concentrarsi sulle rispettive relazioni con Eric (John McCook) e Zoe.