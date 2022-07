Beautiful, anticipazioni 29 luglio 2022: Zoe, “nessun’altra potrà avere Carter”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 29 luglio 2022

Sebbene rassicurata da Carter (Lawrence Saint-Victor) e da Quinn (Rena Sofer) sull’amore che l’avvocato prova per lei, Zoe (Kiara Barnes) marca il territorio con Shauna (Denise Richards). La modella, infatti, ritiene che per la Fulton lasciar andare Carter non sia poi così facile come lascia loro credere. Shauna insiste nel raccontare la storiella dell’avventura senza legami, ma Zoe vuole comunque chiarire che ora né lei né nessun’altra potrà avere Carter.

Bill (Don Diamont) ha ottenuto da Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) 24 di tempo prima di presentarsi dalla polizia: l’editore spera che, nel frattempo, la coppia cambi idea. Per un attimo, in effetti, i due ponderano il punto di vista espresso da Bill e il fatto che Liam potrebbe restare in carcere per anni.