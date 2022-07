Beautiful, anticipazioni 3 luglio: Zoe attende notizie da Quinn, ma non sa che…

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 3 luglio 2022

L’incontro intimo lascia Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) appagati, ma anche in preda al senso di colpa per Eric (John McCook). Intanto Zoe (Kiara Barnes), ignara, attende notizie dalla Fuller. Il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) consola il padre Thomas (Matthew Atkinson) per la morte di Vinny (Joe LoCicero); Thomas e Ridge (Thorsten Kaye) assicurano al bambino che sua madre Caroline, in Paradiso, si prenderà cura di Vinny.