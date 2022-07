Beautiful, anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 31 luglio a sabato 6 agosto 2022

Wyatt ripete a Flo di essere preoccupato per Bill e per Liam, perché è sicuro che i due nascondano un segreto; ne parla anche con Bill, ma non ottiene risposte.

Una pausa di riflessione di ventiquattro ore è il tempo consigliato da Bill (Don Diamont) a Hope (Annika Noelle) e a Liam (Scott Clifton) per decidere se andare o meno alla polizia. I due trascorrono la notte insieme, piangendo e dichiarando di amarsi, ma Liam ormai è deciso a costituirsi.

Brooke nota che Bill non sembra felice che Liam e Hope siano tornati insieme, ma non ne conosce il motivo e ne parla con Ridge. Carter è tornato con Zoe e Quinn, consigliata da Shauna, è decisa a non rischiare di perdere Eric; i due amanti decidono di non vedersi più. Il giorno in cui Liam dovrebbe costituirsi, Hope comincia ad avere dei dubbi perché sa che Liam potrebbe rimanere in prigione per molto tempo.

Bill cerca di telefonare al figlio per spingerlo a rimanere in silenzio, ma deve scontrarsi con Wyatt che lo tormenta per sapere la verità, dato che si è accorto che c’è qualcosa nell’aria. Brooke dice a Ridge che comincia a fidarsi di Thomas e questo lo rende molto felice.

Spoiler Beautiful: Liam confessa, ma anche Bill si presenta in centrale…

Thomas sembra aver dimenticato la sua ossessione per Hope, anzi conferma a Ridge di essere contento che lei abbia ritrovato la felicità con Liam. Durante l’ecografia con la ginecologa, Finn e Steffy scoprono che avranno un maschietto.

Liam è ormai determinato a confessare tutta la verità e a costituirsi e Hope, distrutta, lo accompagna al distretto di polizia. Non c’è alcuna possibilità di farlo desistere e neanche l’arrivo di Bill distoglie Liam dal suo intento. Baker gli chiede cosa l’abbia portato da lui.

Steffy e Finn annunciano l’arrivo di un figlio maschio e Ridge accoglie la notizia con grande entusiasmo. Liam, nonostante la reticenza di Bill, si presenta spontaneamente al cospetto di Baker e ammette la responsabilità dell’incidente che ha causato la morte di Vinny.

Liam ha deciso di andare a confessare quello che è accaduto e di ripulirsi finalmente la coscienza, convinto delle sue ragioni. Ma durante l’interrogatorio emergono alcune zone d’ombra che lo inchioderanno. Steffy scopre di aspettare un maschietto e lo comunica al padre e al fratello. Hope dice a Bill che Liam si è costituito.

Baker continua a interrogare Liam alla centrale: è sicuro che gli stia nascondendo qualcosa, ma Liam non cambia la sua versione dei fatti. Ridge dice a Brooke che Steffy e Finn avranno un maschio.

Hope dice a Brooke che è stato Liam a investire Vinny. Bill si presenta in centrale e, dopo aver parlato con Liam, dice a Baker la verità sulla morte di Vinny. Hope racconta a Brooke che Liam è stato arrestato.

Hope racconta a Brooke che Liam è stato arrestato, e che, nonostante sia vero che lui abbia accidentalmente investito Vinny, è stato Bill ad occultare le prove e a lasciarlo morto sulla strada, quindi è lui che dovrebbe essere arrestato.