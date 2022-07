Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 5 luglio 2022

Baker (Dan Martin) interroga nuovamente Thomas (Matthew Atkinson) che, come Finn (Tanner Novlan) e Liam (Scott Clifton), potrebbe aver voluto punire Vinny (Joe LoCicero). Il vicecapo menziona la rissa avvenuta tra Thomas, Finn e Vinny quando quest’ultimo ammise di aver falsificato il test di paternità.

Ridge (Thorsten Kaye) è furioso di fronte ai sospetti che Baker sembri avere su Thomas. Intanto Hope continua a credere che Liam sia sconvolto per averla tradita, mentre è tormentato dalla morte di Vinny.

Quinn (Rena Sofer), pur ritenendo di aver ragione nell’essersi sentita ignorata e ferita dal comportamento di Eric (John McCook), ritiene che il marito non meriti il tradimento. La Fuller vuole che lei e Carter (Lawrence Saint-Victor) dimentichino quanto accaduto. Si trova però in difficoltà di fronte alla riconoscenza e alla fiducia che Zoe (Kiara Barnes) ha riposto in lei.