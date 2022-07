Spoiler USA Beautiful: Taylor si avvicina a Deacon Sharpe? La situazione

Nelle attuali puntate americane di Beautiful sembra essersi definitivamente risolta la crisi coniugale tra Ridge e Brooke Forrester. Separati da mesi, i due hanno mosso i primi passi verso la riconciliazione, con il ritorno a casa dello stilista. La notizia, ovviamente, ha colto di sorpresa Taylor Hayes, che, con disappunto, si è detta convinta che questa strada del destino dell’ex marito con la Logan continuerà a portargli solo sofferenza.

Taylor ora andrà avanti? Sembrava lo avesse fatto, ma è bastato poco perché ricadesse nelle solite speranze di riavere quella vita felice con Ridge da cui proprio non riesce a liberarsi. Non che stavolta Ridge non abbia mandato messaggi contrastanti, tra un paio di baci e soprattutto un rapporto molto fisico con la psichiatrica, fatto di abbracci e carezze. Un atteggiamento a cui Taylor, forse, ora porrà fine: dopo averle comunicato la decisione, la donna ha infatti rifiutato un abbraccio con cui Ridge voleva rassicurarla circa la sua presenza futura.

News americane The Bold and the Beautiful: Taylor invita Deacon a guardare avanti!

Insomma, forse dopo anni i tempi sono maturi affinché Taylor abbia un nuovo amore. E a tal proposito sembra poco casuale che la donna interagirà sempre più con Deacon Sharpe! Sentendosi in colpa per aver concesso a Sheila il beneficio del dubbio, Taylor ha interrogato Deacon sulla Carter, al momento latitante. Vista l’amicizia che si era creata tra Deacon e Sheila, Taylor ha cercato di capire se l’uomo avesse informazioni utili a scovarla.

Deacon e Taylor, però, si sono ritrovati a parlare anche di Ridge e Brooke e delle rispettive delusioni. Tra i due, proprio la psichiatra è sembrata la più propensa ad accettare il ritorno dell’ex marito tra le braccia della Logan: un epilogo inevitabile, almeno fino al prossimo tira e molla. Per Taylor, lei e Deacon non devono considerarsi dei perdenti e devono piuttosto approfittare delle aspettative infrante per guardare avanti.

Nei prossimi episodi in onda negli USA, Deacon si presenterà allo studio di Taylor per ricevere un aiuto professionale: Sharpe è ancora particolarmente sconvolto dall’immagine di Steffy e Finn, in fin di vita, nel vicolo dove è avvenuta la sparatoria con Sheila. Fu proprio Deacon infatti che, intento a buttare la spazzatura della serata a Il Giardino, trovò la coppia insanguinata tra i sacchi dell’immondizia e chiamò i soccorsi.

Beautiful, trame americane: Deacon e Taylor, l’inizio di una nuova storia?

Un’esperienza traumatica, sebbene non sia certo la prima volta che l’uomo ha a che fare con i cadaveri e il suo interprete, Sean Kanan, spiega: “In prigione ha visto cose terribili, ma stavolta è diverso, riguarda persone che conosce“. La conversazione, ad un certo punto, si farà terapeutica anche per Taylor, che potrà aprirsi con Deacon.

È l’inizio di una nuova storia? I rispettivi interpreti, sui social, hanno già iniziato la promozione di questa potenziale coppia, solleticando l’interesse dei fan. I due personaggi, pur avendo fatto parte della famiglia Forrester nello stesso periodo, non hanno mai interagito molto. Taylor, per esempio, concesse a Deacon e Bridget, neo sposini, l’uso della casa sulla spiaggia che allora le apparteneva. La potenziale combinazione amorosa, se confermata, appare dunque inedita: ma sarà fortunata? Solo da poco negli episodi americani, Deacon ha commentato: “Taylor è fantastica, ma non è Brooke Logan“. Sono delle buone premesse per avvicinarsi ad un altro ex dell’indimenticabile Brooke?