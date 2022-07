Spoiler: Bill e Liam Spencer finiscono in carcere nelle puntate italiane di Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, le cose per Bill e Liam Spencer si metteranno male, veramente male. Tutto partirà dalla confessione del figlio che, dopo essersi confrontato con Hope sul da farsi, deciderà di consegnarsi alla polizia: sarà l’unica strada per scampare al senso di colpa, anche se questo vorrà dire rischiare una condanna di colpevolezza che lo potrebbe portare ad anni di galera, lontano dalla sua famiglia.

La coppia, così, si presenterà per la confessione al vice capo Baker, che metterà le manette ai polsi di Liam. Appresa la notizia, Bill, che pensava di aver ottenuto da Liam un po’ di tempo per provare a dissuaderlo dal confessare, si precipiterà dalle autorità, con l’intenzione di assumersi la colpa. Il tentativo di padre e figlio di proteggersi l’un l’altro, però, non farà che indispettire ulteriormente Baker che, di fronte ai crimini di depistaggio e omissione di soccorso confessati dagli Spencer, arresterà entrambi!

Beautiful, trame italiane: Bill si affida a Justin per tornare in libertà. Farà bene?

Nelle settimane successive, dalla prigione, Bill cercherà di trovare un modo affinché lui e Liam vengano rilasciati, almeno su cauzione, in attesa del processo. L’abbiente duo, infatti, sentirà addosso l’ostilità degli altri carcerati, data la loro provenienza privilegiata: una situazione che potrebbe mettere potenzialmente a rischio le loro vite, in particolare quella di Liam, meno avvezzo al padre a dover a che fare con l’aggressività altrui.

La verità sull’incidente di Vinny, intanto, diventerà di dominio pubblico, con Thomas e Steffy che saranno informati del ruolo giocato da Liam. Se quest’ultimo raccoglierà l’empatia di molti, diverso sarà il discorso per Bill Spencer, che sarà ritenuto da Ridge come il reale colpevole dell’intera vicenda. Se in assenza dei familiari, Wyatt Spencer dovrà assumere il ruolo guida alla Spencer Publications, Justin Barber sarà incaricato da Bill di trovare una strategia difensiva che riporti in libertà sia lui che Liam. Ma affidarsi all’amico di sempre sarà la scelta giusta per Bill?…