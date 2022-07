Spoiler Beautiful: Finn ancora prigioniero di Sheila, ma chissà che Bill…

Nelle puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo segnalato, Bill Spencer sta per diventare una parte importante di una delle vicende che, negli USA, sono al centro della scena. In particolare l’editore sarà inserito nella trama che gira attorno a Sheila Carter e all’apparente morte, per sua mano, di Finn.

Se ci avete seguito negli ultimi mesi, sapete già che il dottor Finnegan è in realtà sopravvissuto, curato in gran segreto da sua madre, Li Finnegan. La donna, rifiutandosi di arrendersi alla diagnosi nefasta sul futuro di Finn, ha firmato un falso certificato di morte, portando poi il figlio in un luogo sicuro dove ha provato a salvargli la vita in extremis.

Sfortunatamente il suo segreto è stato scoperto da Sheila, che ha decretato la fine di Li al termine di un inseguimento in auto, furibonda per il tentativo della signora di raggirarla (con l’obiettivo di farla stanare ed arrestare di nuovo dalla polizia). Da allora Sheila si è sostituita a Li al capezzale di Finn, che ha ripreso conoscenza.

Beautiful, spoiler USA: Li Finnegan è viva!

Il fatto che il risveglio sia avvenuto durante la sua supervisione ha portato Sheila a ritenersi la vera salvatrice del figlio biologico che, invece, è rimasto sconvolto trovando lei accanto. Finn, che ormai ritiene Sheila pazza e non le perdona l’aver provato ad uccidere Steffy, ha cercato di liberarsi ma Sheila riesce a tenerlo prigioniero: Finn è ancora molto debole e lei è arrivata anche a narcotizzarlo, pur di tenerlo sotto controllo!

Finn tuttavia, intuendo ben presto le falle nei racconti di Sheila, arriverà ad estorcerle la verità: è stata Li a salvarlo e il ragazzo scoprirà che la madre è morta a causa di Sheila. Da quel momento i tentativi di Finn di liberarsi di Sheila si faranno ancora più determinati e sarà sempre più difficile per l’instabile donna riuscire a mantenere il controllo della situazione.

Anche perché c’è un’altra verità che la Carter ignora, ma che, in parte, vi avevamo già anticipato a suo tempo: Li non è morta! L’incidente in cui la donna è finita nell’oceano con l’auto in fiamme non è stato fino ad ora mai notificato: le acque non hanno mai riconsegnato il corpo di Li ed ora ne sappiamo il motivo. La dottoressa, infatti, è viva e vegeta e sarà trovata da Bill!

Beautiful, trame americane: Bill si accorge di Li…

L’uomo, all’uscita da un ristorante sul molo, noterà Li che, in difficoltà, cercherà di farsi strada sulla terra ferma, segno di giornate trascorse tra la vita e la morte: ma in che condizioni di salute sarà? Riuscirà a raccontare la sua storia all’editore?

Le anticipazioni americane ci segnalano che Ridge e Taylor voleranno a Monte Carlo per stare vicini a Steffy, la quale si è fatta ricoverare in una clinica per ricevere aiuto visto che non riesce ad uscire dalla depressione per la morte del marito. Già sappiamo che proprio nel Principato, la giovane Forrester potrà riabbracciare Finn, ma lui come ci arriverà? Probabilmente sarà proprio grazie a Bill: gli spoiler, infatti, segnalano che l’uomo consegnerà un regalo inaspettato ed eccezionale ad una straordinaria persona!

Che Bill sia colui che permetterà a Li di liberare Finn e poi al ragazzo di raggiungere l’Europa? Intanto c’è già chi ipotizza anche una possibile liaison in arrivo tra Li e Bill. Ricordate? Le anticipazioni parlavano di un nuovo amore per l’editore: che sia arrivato il momento?