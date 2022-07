Beautiful: la madre di Finn è sopravvissuta? La foto che (forse) brucia il colpo di scena

Trame americane Beautiful: Sheila ha fallito anche stavolta?

Sheila Carter non sembra più in grado di uccidere qualcuno. Almeno, così sembra suggerire uno scatto sul set di Beautiful, dove si ritrae viva e vegeta la sua più recente vittima: Li Finnegan. Ricordate? Con i nostri ultimi aggiornamenti dalle puntate americane della soap, vi avevamo riportato che la madre di Finn era stata speronata dall’auto di Sheila, al suo inseguimento. Il veicolo della Finnegan, in fiamme, era finito nell’oceano, lasciando spazio a pochi dubbi sulla sorte della dottoressa. E, invece, Li potrebbe essere sopravvissuta!

Sì, perché una foto diffusa sui social da John McCook (Eric Forrester) ritrae alcuni membri del cast in posa per festeggiare il daytime Emmy, portato a casa dal veterano attore di Beautiful la scorsa settimana. Sembra proprio una di quelle foto immortalate tra una pausa e l’altra delle registrazioni e in cui non si può non notare la presenza di Naomi Matzuda, volto di Li Finnegan.

Beautiful, anticipazioni americane: Li Finnegan è ancora viva?

L’attrice era solo di passaggio e si è fermata per questa piccola celebrazione tutt’altro che ufficiale? Potrebbe essere, ma sembra più verosimile che si trovasse lì per girare le sue scene di giornata e, in tal caso, Li sarebbe dunque sopravvissuta! Tra gli attori in fila c’è anche Jeremy Ray Valdez, interprete del detective Alex Sanchez, che potrebbe proprio essere coinvolto nell’indagine attorno all’apparente dipartita di Li.

Sarà così? Bisognerà attendere per sapere se questo scatto ha involontariamente bruciato il prossimo colpo di scena…

Intanto le anticipazioni americane segnalano che Sheila Carter, ora unica custode di Finn (al limite tra la vita e la morte), sarà al fianco del figlio biologico quando quest’ultimo riemergerà definitivamente dal coma. La sua mente, dapprima confusa, si farà via via più chiara e Sheila cercherà il perdono del ragazzo. La donna racconterà tutta la verità? E Finn la perdonerà per aver tentato di uccidere sua moglie Steffy? Gli spoiler anticipano che Finn proverà ad ingannarla per avere una possibilità di fuga…