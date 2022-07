Bill Spencer di Beautiful finalmente più al centro della scena? Spoiler USA

Le anticipazioni per l’estate americana di Beautiful, se ricordate, segnalavano novità in amore per Bill Spencer, da anni un po’ abbandonato ai margini delle vicende che contano (se si esclude la sua parte nella storyline della morte di Vinny Walker, che comunque non lo ha visto protagonista). Uno spreco, considerando il potenziale del personaggio e il fatto che sia stato uno dei pochi ruoli “di nuova creazione” ad aver davvero funzionato e fatto breccia nel pubblico.

Ora, per l’editore interpretato da Don Diamont ci sarebbe effettivamente qualcosa in arrivo. È ancora prematuro parlare dei dettagli, ma ci sarà odore di trama in partenza già nelle prossime puntate americane quando i figli maggiori dell’uomo, Liam e Wyatt Spencer, manifesteranno una certa preoccupazione per il padre.

Nuovo set per Beautiful nelle puntate americane

Ai loro occhi il genitore non se la passa benissimo: Will Spencer è lontano in collegio, i suoi tentativi di riconquistare Katie Logan sebbene vadano avanti da più di un anno stanno fallendo e, soprattutto, non ha più Justin Barber al proprio fianco. Sarà il momento per Bill di avere una vera e propria presa di consapevolezza… ma cosa significherà?

In attesa di scoprirlo, segnaliamo che le scene in questione saranno ambientate in un nuovo set, rivelato grazie alle immagini promozionali per le puntate in questione. Si tratterà di un ambiente che andrà a rimpolpare gli scenari in cui si muovono i personaggi e, in effetti, ce n’era proprio un gran bisogno: sono lontani i tempi del Cafè Rousse o del più giovane Insomnia, sostituiti da Il Giardino e dal Bikini Bar, molto meno utilizzati e sicuramente molto più piccoli rispetto ai grandi e affollati locali pubblici che caratterizzavano una volta Beautiful.

Beautiful, curiosità: le camere da letto (e gli uffici) sempre uguali!

Dai primi anni ‘2000, le soap opera USA hanno dovuto fare i conti con budget sempre più ristretti, accanto a tempi di registrazione sempre più frenetici. Beautiful resta la soap più vista al mondo e la seconda in patria, tuttavia non ha alle spalle un colosso dei media, bensì la piccola Bell Production. E questo significa spesso ridimensionamento e… riciclo!

Non vi sarà sfuggito, nelle puntate italiane degli ultimi tempi, quanto la camera da letto di Carter Walton (oltre a essere, a livello di design, lontana dallo stile del resto del loft) assomigli terribilmente alle stanze da letto di Bill Spencer ed Eric Forrester. Avrete probabilmente notato anche come tutti sembrano, a turno, essere in possesso dell’ufficio degli amministratori delegati. Inverosimile aspettarsi una valanga di nuovi set tra appartamenti ed uffici, ma è sempre bello poter accogliere uno spazio inedito, che già da sé trasmetta sensazione di novità.

Beautiful, trame americane: Bill “parte importante di una storia”

Vedremo se il nuovo set continuerà ad essere usato con regolarità. Intanto, stando alle dichiarazioni sulle novità per Bill Spencer, più che una nuova trama per lui, l’editore sarà una “parte importante di una storyline”. L’editore si inserirà in una delle linee narrative già in scena?