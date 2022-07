Puntate italiane Beautiful: Liam confessa a Hope la verità sulla morte di Vinny

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la storyline sulla morte di Vincent Walker arriverà al giro di boa, con un’importante decisione da parte di Liam: il ragazzo confesserà tutta la verità a Hope. Le ammissioni del giovane Spencer arriveranno in seguito ad un ulteriore passo in avanti della coppia nella loro riconciliazione: marito e moglie, infatti, faranno l’amore per la prima volta dal tradimento di Liam. Sarà un evento importante, che dovrebbe riportare, definitivamente, il sereno. Eppure non sarà così e Hope ne risulterà consapevole…

Ancora convinta che a pesare sulla coscienza del marito sia la sua scappatella, la giovane Logan sarà sconvolta quando Liam le rivelerà di essere la causa della morte di Vinny. Per Hope scoprire che è proprio il suo compagno il pirata della strada ricercato dalla polizia sarà sconvolgente, ma la figlia di Brooke inquadrerà il vero colpevole della situazione quando Liam le racconterà nei dettagli cosa è avvenuto quella sera.

Beautiful, spoiler puntate italiane: Hope accusa Bill Spencer!

In particolare, Hope scoprirà che Bill ha prelevato e portato via Liam privo di conoscenza e a quel punto sarà furiosa con il suocero, accusandolo di aver trasformato un incidente stradale in un omicidio abbandonando Vinny senza chiamare i soccorsi, non denunciando il fatto e, soprattutto, nascondendo prove! Bill, tuttavia, non si muoverà dalla propria posizione, convinto che il suo sistema sia l’unica soluzione per tenere Liam fuori dal carcere: l’editore, insomma, inviterà figlio e nuora a desistere dall’intenzione di andare dalla polizia.

Negli episodi successivi, però, la coppia sarà sempre più del parere che l’unica via di uscita sia fare la cosa giusta: Liam, dunque, deciderà di consegnarsi alle forze dell’ordine. Bill cercherà fino all’ultimo di impedirgli di prendersi la colpa, arrivando addirittura ad accusare se stesso, ma il comportamento di padre e figlio non farà altro che peggiorare la loro situazione. E infatti vi avvertiamo: la trama è ancora lontana dalla sua conclusione e i veri colpi di scena nella vicenda iniziano solo adesso!